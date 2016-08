Nach Ãœberfall: Beleuchtung im Chemnitzer Stadtpark soll verbessert werden

Nach Überfall: Beleuchtung im Chemnitzer Stadtpark soll verbessert werden

Rathaus erarbeitet neues Konzept - Lampen werden auf LED-Technik umgerüstet - Montage beginnt im Herbst

erschienen am 22.08.2016



Mitte Juli war eine junge Frau im Stadtpark von einem Mann angegriffen und dabei schwer verletzt worden. Nach der Tat gab es Kritik aus der Bürgerschaft auch an der Stadtverwaltung wegen der schlechten Beleuchtung in städtischen Grünanlagen sowie in der Innenstadt. Das zuständige Amt kündigt nun Veränderungen an. "Freie Presse" beantwortet dazu die wichtigsten Fragen.

Wie wird der Stadtpark zurzeit beleuchtet?

Nach Angaben der Stadtverwaltung ist die Beleuchtung im Stadtpark derzeit ganzjährig zwischen Dämmerung und Sonnenaufgang gewährleistet. Nur an einigen wenigen Abschnitten blieben die Lampen zwischen 23 und 5 Uhr ausgeschaltet. Der Großteil der vorhandenen Lichtquellen im Stadtpark ist hingegen laut Rathaus die gesamte Nacht über in Betrieb - wenn allerdings auch nur eingeschränkt: Obwohl die Lampen normalerweise mit zwei Leuchtmitteln betrieben werden können, ist nur jeweils eines davon tatsächlich auch aktiviert.

Warum ist nur jeweils eines statt der vorgesehenen zwei Leuchtmittel in den Lampen in Betrieb?

Grund waren Kürzungen im städtischen Haushalt. Um den Energieverbrauch einzuschränken und damit Kosten zu sparen, hatte der Stadtrat vor 13 Jahren entschieden, die Beleuchtungsstärke aller öffentlich betriebenen Lampen um bis zu 70 Prozent zu reduzieren. Seitdem werden alle Leuchten im gesamten Stadtgebiet, sofern technisch möglich, "auf eine verminderte Leistungsstufe geschaltet", heißt es aus dem Rathaus. Vor 2003 waren bei den Leuchten im Stadtpark übrigens beide Lampen in Betrieb.

Ist die Reduzierung der Leuchtkraft überhaupt zulässig?

Grundlage für die Beleuchtung von öffentlichen Straßen und Plätzen sind das Sächsische Straßengesetz sowie die europäischen Normen für öffentliche Beleuchtung. Nach Angaben der Stadtverwaltung werden alle Vorgaben dieser beiden Regelungen eingehalten. Zudem sei es auch in anderen Städten gängige Praxis, die Leuchtstärke zu reduzieren, um Kosten zu senken.

Welche Veränderungen wird es an der Beleuchtung im Stadtpark geben?

Noch in diesem Jahr soll im Stadtpark damit begonnen werden, die derzeit eingesetzten Natriumdampf-Hochdrucklampen durch LED-Leuchten zu ersetzen. Die Montage der LED soll bis Ende September beginnend am Südring erfolgen. Derzeit läuft noch das Genehmigungsverfahren. Die Kosten für die Umrüstung beziffert die Stadtverwaltung auf 40.000 Euro.

Wie soll sich durch die eingesetzten LED die Beleuchtung im Stadtpark verbessern?

Laut Rathaus wird vor Installation der LED-Leuchen "ein normgerechtes Beleuchtungskonzept" erarbeitet. Daraus soll sich letztlich die konkrete Anordnung der LED-Lampen ergeben, also zum Beispiel die Art der LED-Leuchte, die konkrete Anzahl der Leuchtmittel sowie der jeweilige Abstand der Lichtpunkte.

Welche Vorteile bieten LED-Leuchten gegenüber den herkömmlichen Lampen?

LED-Licht weist fast keine Streuverluste auf. Die im Stadtpark bisher verwendeten Natriumdampflampen leuchten in alle Richtungen, daher geht ein Teil des Lichts trotz eingesetzter Reflektoren verloren. Außerdem ist die zu erwartende Lebensdauer einer LED-Straßenleuchte mit bis zu 50.000 Betriebsstunden deutlich höher als bei konventionellen Leuchten. Zum Vergleich: Deren Lebensdauer beträgt im Schnitt nur 16.000 Stunden. Zudem ist weißes LED-Licht umweltfreundlicher, da es technologiebedingt frei von UV- und Infrarotstrahlung ist und damit weniger Insekten anzieht.

Wann werden andere öffentliche Bereiche in Chemnitz auf LED-Leuchten umgerüstet?

Bis 2018 will die Stadtverwaltung jährlich 800 bis 1000 Straßenleuchten auf LED-Technik umrüsten. Dann soll neu entschieden werden, ob es in dem Tempo weitergeht. In Chemnitz gibt es derzeit annähernd 24.000 elektrisch betriebene Straßenlampen. Wenn neue Straßenlaternen installiert oder vorhandene ersetzt werden, kommen schon heute grundsätzlich nur noch LED-Leuchten zum Einsatz. Die Kosten für die Umrüstung sollen bei den Ausgaben für Strom eingespart werden. Nach einer Schätzung des städtischen Baudezernats spart die Installation von 1000 LED-Leuchten jährlich rund 25.000 Euro an Stromkosten.

Welche Bereiche im Stadtgebiet von Chemnitz sind bereits auf LED umgerüstet?

Laut Rathaus sind LED-Leuchten in Bereichen der Stadtteile Borna, Schloßchemnitz, Gablenz, Hilbersdorf und Bernsdorf installiert.

Der Ordnungsbürgermeister hatte angekündigt, auch die Beleuchtung im Stadthallenpark noch einmal zu prüfen. Wie ist dort derzeit die Situation?

Laut Rathaus gilt für das gesamte Stadtgebiet, dass die Beleuchtung den gesetzlichen Vorgaben entspricht. In der Innenstadt und damit auch im Stadthallenpark sind die Leuchten die ganze Nacht über in Betrieb, wenn eben auch in reduzierter Form: Statt zwei Leuchtmitteln ist nur je eines aktiviert. Lediglich im Schloßbergpark und am Schloßplatz werden seit 2011 Lampen aus Kostengründen nachts stundenweise abgeschaltet, und zwar von jeweils 0 bis 5 Uhr morgens. Die angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen sind allerdings durchgängig beleuchtet, so die Stadtverwaltung.

Was bedeutet die Umrüstung auf LED-Technik für die historischen Gaslaternen?

Die denkmalgeschützten Gaslaternen bleiben laut Baudezernat komplett erhalten. Bis 2018 will sich die Kommune bei der Umrüstung zunächst auf die sieben Meter großen Standardleuchten konzentrieren, von denen es in Chemnitz rund 16.000 Stück gibt. (su)