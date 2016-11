Nach fünf Monaten - Sauna im Chemnitzer Stadtbad öffnet wieder

erschienen am 13.11.2016



Die seit Ende Mai geschlossene Sauna im Stadtbad wird am Montag wieder eröffnet. Vorausgegangen waren Arbeiten unter anderen an der zentralen Warmwasseraufbereitung sowie am Hochwasserschutz des Gebäudes. Ursprünglich hatte das Sportamt der Stadtverwaltung eine Wiedereröffnung bereits für September in Aussicht gestellt, als der Termin näher rückte, wurde alles auf Ende Oktober verschoben. Nun also erfolgt die Eröffnung Mitte November.

Die Stadtverwaltung begründet die Verzögerungen mit notwendigen Änderungen im Bauablauf. In einer Woche, am 21. November, soll dann auch noch die 25-Meter-Halle folgen, die seit Ende April geschlossen ist. Auch die Öffnungszeiten wurden geändert: Montags zum Beispiel ist gemischte Sauna von 13 bis 22 Uhr, dienstags von 9 bis 22 Uhr Frauensauna. An Feiertagen ist jeweils von 9 bis 15 Uhr gemischte Sauna. (su)