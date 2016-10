Nachbarn in Angst vor Problem-Jugendlichen

An einer Einrichtung des Jungendnotdienstes eskaliert die Situation. Rasche Abhilfe scheint nicht in Sicht, trotzdem gibt es erste Konsequenzen.

Von Michael Müller

erschienen am 28.10.2016



Der Vorfall ließ aufhorchen: Mit einem Beil und einer Eisenstange soll am Rande des Flemminggebietes ein Mann im Streit auf mehrere Kinder losgegangen sein. Ein 13-jähriges Mädchen sowie ein Elf- und ein 15-Jähriger wurden laut Polizei verletzt. Der Übergriff, der sich in der Nacht zu Mittwoch ereignete, hat nicht zuletzt unter den Anwohnern in der Nachbarschaft Entsetzen ausgelöst. Und doch hatte mancher von ihnen nach eigenem Bekunden seit längerem befürchtet, dass es eines Tages soweit kommen könnte. "Es war nur eine Frage der Zeit, bis jemand die Nerven verliert", heißt es.

Denn immer wieder, so die Schilderungen, sorgen einige der insgesamt rund 20 Kinder und Jugendlichen aus einer benachbarten Einrichtung des Kinder- und Jugendnotdienstes massiv für Ärger und Unruhe in dem ansonsten recht ruhigen Viertel. Die Vorfälle reichten von üblen Pöbeleien über Vandalismus bis zu Gegröle und lauten Streitereien, manchmal Nacht für Nacht. Eine Anwohnerin berichtet, ein Jugendlicher habe aus Spaß den Balkon ihrer Erdgeschosswohnung zu erklimmen versucht, eine andere Frau traf einen auf ihrem Auto sitzend an. Scheiben seien zu Bruch gegangen, Steine geflogen, ein Dixi-Klo umgeworfen und Müllcontainer auf der Straße entleert worden. Auch diverse Drogen würden von den Minderjährigen in aller Öffentlichkeit konsumiert.

"Wir fühlen uns hier zunehmend nicht mehr sicher", sagt eine ältere Frau, die seit vielen Jahrzehnten im Flemminggebiet zu Hause ist. In den vergangenen Wochen, so ergänzt ihre Nachbarin, sei es besonders schlimm gewesen. "Eigentlich ist das ja eine Einrichtung für Kinder in wirklicher Not, denen geholfen werden muss. Aber ein Teil von denen sind in meinen Augen vor allem eines: kleine Kriminelle."

Dass dieser Eindruck entsteht, kann Jürgen Tautz von der Arbeiterwohlfahrt, dem Träger des Hauses, durchaus nachvollziehen. Deutschlandweit sei zu beobachten, dass in Kinder- und Jugendnotdiensten immer mehr ausgesprochen komplizierte Fälle betreut werden müssen - gewaltbereite, aggressive Heranwachsende, oft bereits hinlänglich polizeibekannt. "Das geht keineswegs nur uns in Chemnitz so", so der Awo-Geschäftsführer.

Das Problem: Die Suche nach einer Perspektive für diese Jugendlichen gestaltet sich schwierig. Ihr Aufenthalt im Notdienst dauere dadurch mitunter länger als jene drei Monate, die eigentlich dafür höchsten vorgesehen sind. Und ist dann endlich ein Platz in einer Pflegefamilie, einer Wohngruppe oder einem Heim gefunden, passiert es laut Tautz nicht selten, dass es auch dort über kurz oder lang massive Probleme gibt. "Und dann kommen die Jugendlichen wieder zu uns zurück."

Hinzu kommt: Auf das Verhalten der jungen Leute außerhalb der Einrichtung - im Wohnviertel oder dem übrigen Stadtgebiet - haben die Betreuer kaum Einfluss. Ihre Sanktionsmöglichkeiten sind beschränkt. Weder dürfen die jungen Bewohner eingesperrt noch von der Aufnahme ausgeschlossen werden, erläutert Tautz. "Wir können im Grunde nur versuchen, sozialpädagogisch auf sie einzuwirken."

Das aber dürfte, zumindest nach den Eindrücken der Anwohner, bei einigen der jungen Leute kaum mehr fruchten. "Die wissen genau, was alles möglich ist, ohne dass ihnen ernste Konsequenzen drohen", heißt es. Ältere Bewohner gäben das entsprechende Wissen nötigenfalls an Jüngere weiter. Und trotzdem wollen die Nachbarn vorerst weiter auf Dialog setzen, sich nach Möglichkeit zum Teil sogar persönlich in der Einrichtung einbringen. "Auch im Interesse der anderen Kinder, die dort untergebracht sind, und sicher ebenso leiden", wie sie sagen.

Eine Haltung, der Kay Herrmann - bei der Awo zuständig für Kinder- und Jugendhilfe - Anerkennung zollt, zumal angesichts der angespannten Lage vor Ort. Voraussichtlich ab Anfang November, so kündigt er an, werde für das Objekt ein Sicherheitsdienst engagiert. Mit dem städtischen Amt für Jugend und Familie - zuständig für die Bearbeitung der Betreuungsfälle - gebe es mittlerweile wöchentlich Gespräche, um gemeinsam rasch klären zu können, wie es mit aufgenommenen Kindern und Jugendlichen weitergehen kann. Auch Vorbereitungen für eine Aufstockung des Personals im Haus seien in die Wege geleitet. Allerdings sei es schwierig, qualifizierte Fachkräfte zu finden.