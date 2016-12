Nahverkehr: Ab Ende 2017 alles grau bei Bus und Bahn

Neuer Anstrich auch für Fahrplanaushänge und Metallpapierkörbe

Von Michael Müller

erschienen am 23.12.2016



Alle Haltestellen für Bus und Bahn im Stadtgebiet sollen bis Ende kommenden Jahres ein einheitlicheres Aussehen erhalten. Ziel sei es, bis zur für Dezember 2017 geplanten Umstellung von großen Teilen des Liniennetzes die Haltestellenschilder einschließlich der Stelen erneuert zu haben, sagte Baubürgermeister Michael Stötzer.

Das gemeinsame Vorhaben von Verkehrsbetrieb CVAG, Verkehrsverbund VMS und Citybahn läuft bereits seit Herbst vergangenen Jahres. Die bislang mal in Blau, mal in Braun, Grün, Gelb, Weinrot oder anderen Farben gehaltenen Masten werden nach und nach aufgearbeitet und erhalten alle eine einheitliche Farbgebung - in Anthrazitgrau. Auch die Fahrplanaushänge und die Metallpapierkörbe werden mit neuen Anstrichen versehen.

Zuletzt hatte es wiederholt Anfragen und Beschwerden gegeben, weil es an einer Reihe von Haltestellen keine Papierkörbe mehr gibt. Dabei handelt es sich laut Stötzer um "Problemstandorte", an denen es immer wieder zu Vandalismus und Verunreinigungen komme. In Abstimmung mit dem Entsorgungsbetrieb ASR sollen dort im Frühjahr größere Abfalleimer angebracht werden. Insgesamt gehe es dabei um rund 260 Haltestellensteige.

Laut CVAG gibt es in Chemnitz mehr als 1000 Haltestellenschilder. Mit der Modernisierung begonnen worden war entlang der Annaberger Straße zum Fahrplanwechsel 2015 anlässlich der Umbenennung der City-Bahn-Linie 522 in Chemnitz-Bahn-Linie C 11. (mit mib)