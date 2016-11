Nahverkehrsbus in Chemnitz beschossen

erschienen am 07.11.2016



Chemnitz. Am Sonntagabend ist nach Polizeiangaben ein Linienbus, der in Richtung Zentralhaltestelle in Chemnitz unterwegs war, beschossen worden. Nach Aussage des Busfahrers befuhr er die Mühlenstraße, als ein Knall zu hören war. Daraufhin soll am Bus eine Seitenscheibe gesplittert sein. Eine 19-jährige Businsassin erlitt einen Schock und musste medizinisch versorgt werden.

Die eingeleitete Tatortbereichsfahndung führte nicht zum Feststellen des Täters. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0371 387495808 um Zeugenhinweise. (fp)