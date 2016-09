Â«Nationale Sozialisten ChemnitzÂ» bleiben verboten

«Nationale Sozialisten Chemnitz» bleiben verboten

erschienen am 08.09.2016



Bautzen (dpa/sn) - Die rechtsextremen «Nationalen Sozialisten Chemnitz» bleiben verboten. Das Oberverwaltungsgericht in Bautzen (OVG) wies am Donnerstag eine Klage der Vereinigung gegen das vom sächsischen Innenministerium im März 2014 verhängte Verbot ab. Nach Auffassung der Richter ist das Vereinsverbot rechtmäßig: «Als «Nationale Sozialisten Chemnitz» stand die Propaganda des von ihr vertretenen Nationalen Sozialismus im Vordergrund», teilte das Gericht mit.

Den unterschiedlichen Betätigungsfeldern der Vereinigung habe ein einheitlicher Vereinszweck zugrunde gelegen, hieß es weiter. Ziel des Vereins sei die «Überwindung» der Demokratie mit «Errichtung eines autoritären Systems in Anknüpfung an die Ideologie der Nationalsozialisten» gewesen. Die Revision zum Bundesverwaltungsgericht wurde vom OVG nicht zugelassen. Der Kläger kann binnen eines Monats nach Zustellung des Urteils gegen die Nichtzulassung Beschwerde erheben.