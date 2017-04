Naumann nach Interview: Hätte Worte sorgfältiger wählen sollen

erschienen am 22.04.2017



Chemnitz. Nach dem Wirbel um ein Interview in der "Freien Presse" hat der Chemnitzer Unternehmer Hans J. Naumann eingeräumt, sich missverständlich geäußert zu haben. Er hätte seine Worte "ein wenig sorgfältiger wählen sollen, um den kulturellen Unterschieden in angemessener Form besser gerecht zu werden", sagte Naumann in einer beim MDR verbreiteten Erklärung.

Naumann hatte in dem Interview unter anderem gesagt, Donald Trump habe erkannt, dass die weiße Bevölkerung zusammenstehen muss. Bezogen habe er sich jedoch auf Menschen, "die ihre Wurzeln in Europa, aber auch im Nahen Osten, im Norden von Afrika und in Teilen Asiens bis Indien haben", in den USA als Caucasian Population bezeichnet. Zu einer weiteren Passage, wonach sich die afroamerikanische Jugend in den USA sehr stark aus der Verantwortung gezogen habe, die Schule vorzeitig verlasse und es einen Durchbruch nur geben könne, "wenn man die jungen Afroamerikaner zum Militär einzieht, ihnen dort Disziplin beibringt und eine berufliche Ausbildung ermöglicht", fügte Naumann nun hinzu, das Militär sei "eine von zahlreichen Möglichkeiten" sich persönlich zu entwickeln.

Das Interview hatte diese Woche Proteste ausgelöst. So wurden Forderungen nach Abberufung Naumanns aus dem Hochschulrat der TU Chemnitz laut. Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange zeigte sich ob der Naumann-Äußerungen irritiert, verwies aber darauf, dass er sich als Privatperson geäußert habe.

Hans J. Naumann wurde im sächsischen Dewitz geboren. Nach dem Krieg ging er nach Hamburg, absolvierte eine Mechanikerlehre und studierte Maschinenbau. 1960 wanderte er in die USA aus, wo er ein Unternehmen gründete und zum Maschinenbaukonzern ausbaute. 1992 erwarb er von der Treuhand den ehemaligen VEB Großdrehmaschinenbau "8. Mai" in Chemnitz, wo die Niles-Simmons-Hegenscheidt-Gruppe seit 2001 ihren Sitz hat. Naumann hat die Ehrendoktorwürde der TU Chemnitz und Titel "Professor ehrenhalber"; zugleich ist er Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande und des Sächsischen Verdienstordens. Er ist Gründungsmitglied und Ehrenpräsident des Industrievereins Sachsen. (fp/su)