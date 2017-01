Neefepark: Globus und Dehner kommen - Elektromarkt wackelt

Die neuen Eigentümer des Einkaufszentrums an der A 72 machen Fortschritte bei der Entwicklung des Standorts. Mehrere entscheidende Fragen sind allerdings weiterhin offen.

Von Swen Uhlig

erschienen am 18.01.2017



Stelzendorf. Seit Jahren betreibt Elmar Werner eine Apotheke im Neefepark. Im vergangenen Jahr musste er wie andere Inhaber von Einzelhandelsgeschäften miterleben, wie öffentlich über die Zukunft des Einkaufszentrums diskutiert wurde. Anlass war eine Vorlage für den Stadtrat, in dem die Stadtverwaltung das Ziel ausgab, den Neefepark umzuwandeln. Wegen der guten Anbindung an das überregionale Straßennetz, hieß es da, "bietet sich die schrittweise Umnutzung zu einem Gewerbegebiet an".

Der Vorschlag löste eine Protestwelle nicht nur von den Einzelhändlern und Geschäftsinhabern im Neefepark selbst aus, auch die Chemnitzer äußerten sich vorwiegend ablehnend. "Dann fahren wir eben nach Leipzig und Dresden zum Shoppen", hieß es zum Beispiel in den Kommentaren des Facebook-Auftritts der "Freien Presse". Baubürgermeister Michael Stötzer (Grüne) erklärte daraufhin öffentlich, dass die Stadtverwaltung das Einkaufszentrum an der A 72 keineswegs schließen wolle. Es sei nicht Ziel der Stadt, sagte er wörtlich, "den Betrieb im Neefepark einzustellen".

Mittlerweile hat sich die öffentliche Debatte beruhigt. Gleichwohl gingen hinter den Kulissen die Gespräche zur Zukunft der Einrichtung im Stadtteil Stelzendorf weiter - sowohl zwischen den neuen Eigentümern und der Stadtverwaltung als auch zwischen Eigentümern und potenziellen Mietinteressenten.

Mittlerweile kann Jochen Stahl vom Neefepark-Eigentümer ICG Real Estate Consulting den Abschluss mehrerer Verträge vermelden: So habe zum Beispiel das McDonalds-Restaurant seinen Kontrakt um weitere zehn Jahre verlängert, sagte er der "Freien Presse". Und auch für den derzeit geschlossenen, ehemaligen Klee-Fachmarkt gibt es laut Stahl einen Nachnutzer: Mit der Gartenmarktkette Dehner aus dem schwäbischen Rain sei demnach ein über zehn Jahre laufender Mietvertrag abgeschlossen worden. Wann der Markt unter dem neuen Label öffnet, steht laut Stahl allerdings noch nicht fest. Wahrscheinlich sei Herbst dieses Jahres, fügte er hinzu. Dehner selbst äußerte sich auf "Freie Presse"-Anfrage übrigens nicht zu dem Vertragsabschluss.

Der wichtigste Punkt für die Zukunft des gesamten Einkaufszentrums ist aber die Frage nach dem Selbstbedienungs-Warenhaus: Mit dem Toom-Markt hatte Ende 2014 der entsprechende Ankermieter den Neefepark verlassen. Für die rund 6000 Quadratmeter große Fläche hat die ICG einen 20 Jahre währenden Vertrag mit der Warenhauskette Globus abgeschlossen, auch die Tankstelle ist demnach an Globus vermietet worden. Während dort bereits im März wieder Benzin und Diesel durch die Zapfhähne fließen soll, ist der Termin für die Eröffnung des eigentlichen SB-Warenhauses weiterhin offen. Der Grund: Wegen der Neuansiedlung müssen Teile des Einkaufszentrums umgebaut werden, dafür aber ist eine Genehmigung der Stadtverwaltung notwendig, die derzeit noch nicht vorliegt, sagt ICG-Chef Stahl.

Baubürgermeister Michael Stötzer sagte der "Freien Presse" dazu, dass noch mehrere Fragen offen seien. Details dürfe er nicht nennen, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt. Die Stadtverwaltung hat wegen der möglichen Auswirkungen der Globus-Ansiedlung auf andere Einzelhandelsstandorte in Chemnitz ein Gutachten in Auftrag gegeben; auch dieses Papier liege noch nicht vor, sagt Stötzer. Daher sei auch unklar, wann die Kommune die Baugenehmigung für den Neefepark erteilen könne.

Das ist aber nicht die einzige offene Frage. Ungewiss ist ebenfalls weiterhin, ob sich die Elektronikmarktkette Medimax im Neefepark ansiedeln darf. Zwar gibt es laut ICG einen Mietvertrag, doch der nach wie vor gültige Bebauungsplan für den Neefepark aus dem Jahr 1993 sieht keinen großflächigen Elektronikfachmarkt vor - ob ihn die Stadt jetzt genehmigt, ist offen. ICG-Chef Stahl seinerseits betont, dass man sich an alle Auflagen des Bebauungsplans halten werde.

Und dennoch ist wieder Zuversicht unter den verbliebenen Mietern in dem Einkaufszentrum zu spüren. Apotheker Werner sieht die Entwicklung insgesamt positiv. "Ich freue mich darauf, dass der Neefepark bald wieder voll vermietet ist", sagte er der "Freien Presse". Er selbst wolle mit seiner Apotheke auf jeden Fall in dem Center bleiben.