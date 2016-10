Neue Balkone montiert - mit einem Jahr VerspÃ¤tung

Neue Balkone montiert - mit einem Jahr Verspätung

Mieter eines Wohnblocks an der Zschopauer Straße können jetzt bedenkenlos ihre bodentiefen Fenster zum Hof öffnen und die frische Luft genießen. Bis vor kurzem war das noch sehr gefährlich für sie.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 13.10.2016



Bernsdorf. Es ist vollbracht. An den Wohnhäusern Zschopauer Straße 122 bis 128 sind vor wenigen Tagen die seit langem erwarteten Balkone montiert worden. Mehr als ein Jahr hatten die Mieter von insgesamt 28 Wohnungen das herbeigesehnt. Denn schon im Sommer 2015 waren in ihren Zimmern auf der Hofseite große, bodentiefe Fenster mit Balkontüren eingebaut worden.

Nur die Balkone fehlten seitdem, sodass sich die zum Großteil älteren Mieter kaum trauten, die großen Fenster - beispielsweise zum Lüften - überhaupt zu öffnen. Denn ein falscher Schritt oder Stolperer hätte zum lebensgefährlichen Sturz in die Tiefe führen können. Der 81-jährige Gottfried Erler hatte sich im August an die "Freie Presse" gewandt, weil er und andere Mieter den Hauseigentümer nicht erreichen konnten und sie von der Hausverwaltung trotz zahlreicher Anfragen keine Auskunft erhielten, wann die Balkone endlich montiert werden.

Der Ende der 1950er-Jahre errichtete Wohnblock mit drei Aufgängen, in dem Gottfried Erler, sein Frau Doris und viele ihrer Nachbarn seit Jahrzehnten leben, gehörte bis Mitte 2015 der Wohnungsbaugenossenschaft CAWG. Zum 1. Juli vergangenen Jahres wurde er an die private Gesellschaft Relejos Immoconsult aus Ginsheim-Gustavsburg in Hessen verkauft. Die neuen Eigentümer begannen sofort mit Modernisierungsmaßnahmen, kündigten den Anbau von Balk0nen an und ließen auch schon die großen Fenster und Türen dafür einbauen. Doch dann ging es nicht weiter und die Mieter warteten fast ein Jahr vergeblich auf Informationen.

Erst die "Freie Presse" erhielt über die Chemnitzer Hausverwaltung HGVC Auskunft vom Eigentümer. Die Errichtung der Balkonanlage habe sich "aufgrund bautechnischer Herausforderungen verzögert", hieß es. Offenbar gab es statische Probleme, sagte Jens Gräbner von der HGVC auf Nachfrage. Inzwischen sei aber eine Lösung gefunden, sodass die Balkone bis Anfang November montiert werden könnten.

"Die Montage ist tatsächlich recht zügig erfolgt", berichtete gestern Stefan Clauß. Es seien zwar noch einige Nacharbeiten erforderlich, aber er sei zufrieden, sagte der Nachbar von Doris und Gottfried Erler. Auch Annemarie Rupf, eine weitere Nachbarin, bestätigte das. Laut Jens Gräbner von der Hausverwaltung sind die 28 Wohnungen derzeit nahezu komplett vermietet.