Neue Debatte um den Stadthallenpark

Der Regensburger Investor Claus Kellnberger will die Grünanlage verlagern und an anderer Stelle originalgetreu neu anlegen lassen. Die Reaktionen sind zurückhaltend bis skeptisch.

Von Swen Uhlig

erschienen am 19.11.2016



Eigentlich hatte City-Investor Claus Kellnberger gestern als Bauherr zum Richtfest für das neue Technische Rathaus geladen. Bei kalten Getränken und warmen Häppchen sollte der Neubau im ehemaligen Conti-Loch gefeiert werden. Doch dann machte Kellnberger in seiner Ansprache an die rund 80 Gäste ein ganz anderes Thema auf.

Mit emotionalen Worten schlug er vor, den Stadthallenpark von seinem bisherigen Standort zu verlagern und ihn anschließend originalgetreu an anderer Stelle wieder neu anzulegen. Der neue Standort der Grünanlage könnte zum Beispiel der Bereich rund um die Johanniskirche sein. "Ich habe in Chemnitz Mut bewiesen, beweisen Sie auch Mut", sagte Kellnberger an die Chemnitzer gewandt.

Auf dem Areal schlägt der 74-Jährige die Errichtung eines Neubaugebäudes mit Büros und Einzelhandelsgeschäften vor, das die Innenstadt in Richtung Brückenstraße erweitern sollte. Der Investor stützt damit die Auffassung der Industrie- und Handelskammer, die sich für eine Teilbebauung des Stadthallenparks ausgesprochen hatte. Bei einem Teil der Bürgerschaft ist dieses Vorhaben allerdings umstritten. "Chemnitzer, diskutiert nicht so viel, sondern macht einfach", sagte Kellnberger dazu.

Bei den Anwesenden sorgten die Worte des Investors zunächst für Erstaunen. "Hat er das wirklich gesagt?", fragte ein sichtlich irritierter Baubürgermeister Michael Stötzer (Grüne), um sogleich hinzuzufügen, dass es an der Johanniskirche keine Grünanlage braucht - dort gibt es ja bereits den Park der OdF. Zudem sei Einzelhandel nur ein Faktor, den die Innenstadt benötige, wichtiger seien hingegen neue Wohnungen.

Ähnlich argumentierten auch Stadträte. SPD-Fraktions-Chef Detlef Müller sagte, der Einzelhandel werde in den nächsten Jahren bei der Entwicklung der Innenstadt nicht mehr die entscheidende Rolle spielen. "Einzelhandel verändert sich, vor allem durch das Internet", sagte er. Zudem fürchte er, fügte Müller hinzu, dass ein so großer Gebäudekomplex womöglich Theaterviertel und Brühl noch mehr abhängen könnte als dies derzeit ohnehin schon der Fall ist. Zweifel äußerte auch Tino Fritzsche (CDU). Er glaube nicht, sagte er, dass ein solches Projekt die geeignete Lösung für die Entwicklung der Innenstadt wäre. Verärgert reagierten auch die Grünen im Stadtrat. "Ob sich dann die Chemnitzer im Zentrum noch zu Hause fühlen, wenn man Ihnen ihr Wohnzimmer nimmt, ist zu bezweifeln", hieß es in einer gestern verbreiteten Erklärung der Fraktion.

Die Diskussion um eine wie auch immer geartete Teilbebauung des Stadthallenparks hatte die Industrie- und Handelskammer Anfang der Woche neu angestoßen. In einem am Montag veröffentlichten Positionspapier forderte die Kammer, die "notwendige Stadthallenpark-Randbebauung muss konsequent umgesetzt werden".

Gerade dies ist aber in Teilen der Bürgerschaft umstritten. Umfragen unter den Bewohnern der Stadt hatten immer wieder ergeben, dass eine Bebauung des Stadthallenparks - und sei es auch nur eine Randbebauung - äußerst kritisch gesehen wird. Entsprechend negativ fielen gestern auch die Kommentare auf Kellnbergers Vorschlag bei Facebook aus. "Der Blick auf den Roten Turm und der Stadthallenpark sollten bleiben", schrieb eine Nutzerin. Und anderer Facebook-Nutzer ergänzte: "Das Chemnitzer Zentrum mit Park ist einzigartig!"