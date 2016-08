Neue HautÃ¤rztin: Telefon steht nicht still

Neue Hautärztin: Telefon steht nicht still

Dr. Daniela Elsner praktiziert erst seit wenigen Tagen im Lutherviertel - und schon ist ihr Terminbuch bis Ende November voll. Dabei hatte die 37-Jährige ihrer Heimatstadt erst einmal den Rücken gekehrt.

Von Sandra Häfner

erschienen am 20.08.2016



Lange hatte Dr. Daniela Elsner überlegt, ob sie zurückkehrt in ihre Heimatstadt. Ob sie von einer großen dermatologischen Praxis in Leipzig nach Chemnitz wechselt, um hier beruflich Fuß zu fassen. Im Sommer hat sie den Schritt getan und sich als Hautärztin im Lutherviertel niedergelassen. Dort, wo ihre Mutter, die Allgemeinmedizinerin Dr. Karin Elsner, seit der Wende praktiziert. "Wir haben schon länger damit geliebäugelt, zusammen zu arbeiten. Mit der Praxisgemeinschaft haben wir uns einen kleinen Traum erfüllt", sagt die Tochter.

Seit 1. August praktiziert sie an der Bernhardstraße und füllt damit eine Versorgungslücke. Termine bei Fachärzten in Chemnitz zu bekommen, ist schwierig. Neben Augenärzten werden Dermatologen besonders vermisst, haben Umfragen von "Freie Presse" in den Stadtteilen gezeigt. Dass der Bedarf tatsächlich groß ist, spüren derzeit vor allem die Praxismitarbeiter. "Es sind hunderte Anrufe von Patienten aus Chemnitz und der Umgebung mit dem Wunsch nach einem Termin eingegangen", schildert die Medizinerin. Mittlerweile vergebe man Termine für Ende November. "Wir nehmen aber noch neue Patienten an", versichert sie. Wie lange das möglich ist, kann sie nicht sagen. Ihre Kollegen im Umfeld haben sehr viel zu tun, sagt sie. "Sie behandeln pro Quartal rund 1700 Patienten."

Daniela Elsner wird sich um Allergiker, um Chroniker, die etwa an Schuppenflechte und Neurodermitis leiden, und um Menschen mit Tumorerkrankungen kümmern. Auch die ästhetische Medizin, zu der etwa die Faltenbehandlung gehört, gehört zu ihrem Arbeitsfeld. Dieses vielfältige Aufgabengebiet war es auch, weshalb sie sich nach dem Praktischen Jahr an der Uniklinik Leipzig entschied, Hautärztin zu werden. "Ich liebe meinen Beruf, er ist abwechslungsreich, langweilig wird mir nie. Ich behandele Patienten jeden Alters" sagt sie. In der Praxis führt sie auch ambulante Operationen durch.

Wert legt die gebürtige Karl-Marx-Städterin, die weiterhin in Leipzig lebt, auch auf Beratung. Ob zur Hautpflege, zum Sonnenschutz oder zum Thema Haarausfall - die Aufklärung ihrer Patienten über Krankheiten und der Schutz vor ihnen ist ihr wichtig. Sie selbst geht nur mit ausreichend Schutz in die Sonne und verwendet grundsätzlich ein Mittel mit Lichtschutzfaktor 50. Die Folgen exzessiver Sonnenbäder sieht sie in ihrer Praxis. "Es kommen sehr viele Solariumbesucher und Menschen, die in ihrer Kindheit viele Sonnenbäder hatten", berichtet Daniela Elsner, die sich in ihrer Freizeit mit Sport fit hält.

Am Keplergymnasium legte sie 1997 das Abitur ab. Das Studium in Leipzig und die Facharztausbildung, die sie im DRK-Krankenhaus in Rabenstein begann und in der Messestadt fortsetzte und beendete, folgten. In Leipzig startete die Ärztin auch ihre Berufslaufbahn, die sie nun in Chemnitz weiterführt. Erste positive Erfahrungen hat die Medizinerin schon gemacht. "Die Patienten hier in der Stadt sind sehr nett und zugänglich. Sie schätzen meine Hinweise und nehmen sie ernst", sagt die 37-Jährige.