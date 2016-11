Neue Hoffnung für das Viadukt

Behörden machen Druck auf die Deutsche Bahn, das Bauwerk zu sanieren. Der Konzern ist womöglich bereit einzulenken. Die Entwicklung könnte auch mit einer Personalie zusammenhängen.

Von Swen Uhlig

erschienen am 12.11.2016



Es ist etwas still geworden um die Gegner des Brücken-Abrisses. Der Viadukt-Verein hatte zuletzt beim Tag des offenen Denkmals im September zu einer Aktion an das Bauwerk eingeladen; Vertreter erklärten dabei die Geschichte und technikhistorische Bedeutung der Eisenbahnbrücke. Und auch auf der Internet-Seite des Stadtforums - ebenfalls erklärte Abrissgegner - stammt der letzte Eintrag zum Viadukt vom Februar dieses Jahres.

Das hat natürlich Gründe. Nachdem die Deutsche Bahn Anfang des Jahres ihre Pläne zur Erneuerung des Chemnitzer Bahnbogens und den damit verbundenen Abriss des Viadukts offiziell eingereicht hatte, wurde ein aufwendiger und vor allem langwieriger bürokratischer Prozess in Gang gesetzt, der weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit abläuft. Bei diesem sogenannten Planfeststellungsverfahren prüfen die zuständigen Behörden das Bauvorhaben und dessen rechtliche Rahmenbedingungen, vor allem aber haben Kommune, Verbände, Vereine und Bürger die Möglichkeit, den Plänen schriftlich zu widersprechen.

Davon wurde reichlich Gebrauch gemacht. Über 500 Einwendungen waren zu dem Abriss-Vorhaben der Bahn bei der Landesdirektion Sachsen eingegangen; die Mehrzahl der Einsprüche stammte von Einwohnern der Stadt Chemnitz. Die Landesdirektion ist bei dem Verfahren zwar federführend, trifft aber letztlich nicht die Entscheidungen. Die sind dem Eisenbahnbundesamt vorbehalten; einer Behörde mit Sitz im nordrhein-westfälischen Bonn, die direkt dem Bundesverkehrsministerium unterstellt ist.

Nach "Freie Presse"-Informationen haben beide Stellen - Landesdirektion sowie Eisenbahnbundesamt - nach Sichtung aller Einsprüche festgestellt, dass die Bahn bei ihren Plänen die "denkmalschutzrechtlichen Belange" nicht ausreichend beachtet hat. Bei einem Treffen Mitte Oktober zwischen dem neuen Konzernbeauftragten der Bahn für Sachsen, Eckart Fricke, und dem Präsidenten der Landesdirektion, Dietrich Gökelmann, wurde das weitere Vorgehen besprochen. Überraschendes Ergebnis: Der Bahn-Vertreter stimmte einem Treffen zu, bei dem alle diejenigen ihre Argumente vortragen dürfen, die gegen den Abriss des Viadukts votiert haben. Dieser sogenannte Erörterungstermin soll Mitte Dezember in Chemnitz stattfinden. Im Anschluss an das Treffen deutet sich nach Informationen der "Freien Presse" an, dass die Bahn einlenken und ankündigen wird, auf den Abriss des Viadukts zu verzichten.

Dass eine solche Veranstaltung überhaupt nötig ist, hat vor allem einen Grund: Bei der Deutschen Bahn geht man nach wie vor davon aus, dass die Sanierung der mehr als 100 Jahre alten genieteten Fachwerkbrücke teurer wird als ein Neubau. Um aber die Mehrkosten auch vor dem Geldgeber, der Bundesregierung, zu rechtfertigen, sei die "Aufführung dieses Schauspiels wohl oder übel notwendig", sagte ein Insider der "Freien Presse".

Das mögliche Umdenken bei den Bahnverantwortlichen könnte auch mit einer Personalie zusammenhängen: Der neue Konzernbevollmächtigte für Sachsen, Eckart Fricke, hatte die Stelle in Leipzig im Sommer 2015 angetreten. Der 59-Jährige ist bereits seit 1977 bei der Bahn, vor seinem Job in Sachsen war er Bevollmächtigter des Konzerns in Baden-Württemberg. In dieser Funktion hatte er hautnah die Geschehnisse um den Bahnhofsneubau in Stuttgart miterlebt und dabei erfahren, was passieren kann, wenn sich Bürger gegen ein Bauvorhaben wenden.