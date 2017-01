Neue Kneipe eröffnet am Brühl

Ulrich Nabel kann beruflich nicht über Langeweile klagen. Trotzdem wird er jetzt auch noch Bar-Besitzer. Auch, weil er gegenüber des Lokals aufgewachsen ist.

Von Jana Peters

erschienen am 06.01.2017



Brühl. Die Architektin verspätete sich, um den Auftrag am Brühl genauer zu besprechen. Darum hatte Tischlermeister Ulrich Nabel etwas Zeit tot zu schlagen. Das war im vergangenen Jahr. Er ging etwas umher und entdeckte ein Schild in der Schaufensterscheibe des ehemaligen Cafés "Brühlaffe" in Hausnummer 46. Dort stand, es werde ein Nachfolger für den Laden gesucht. Nabel war sofort interessiert. Zum einen, weil er schon immer davon geträumt habe, eine eigene Kneipe zu haben, zum anderen, weil er in einem Haus schräg gegenüber aufgewachsen ist.

Kurz nach der Wende sei er Teilhaber einer Kneipe in Berlin gewesen. Mitgearbeitet habe er dort aber nicht. "Einbahnstraße" hieß sie. Darum heißt die neue Kneipe auf dem Brühl, die voraussichtlich heute in einer Woche öffnet, auch so. Lange überlegt habe er nicht, den ehemaligen Brühlaffen zu übernehmen. Allerdings habe es einen weiteren Interessenten gegeben, der dann jedoch zurückzog. Die Wände der neuen Kneipe, die Platz für rund 35 Gäste bietet, sind blau gestrichen, den langen Tresen, die Bar und eine Bank hat Nabel selbst gebaut, aus Eichenholz. Die Wände zieren Gemälde des Künstlers Jean Schmiedel, mit dem ihn eine Freundschaft verbindet. Jetzt fehlen nur noch die Fußleisten, und das Geschirr ist noch nicht komplett, berichtet der 54-Jährige.

Geöffnet sein soll die "Einbahnstraße" dienstags bis freitags ab voraussichtlich 14 Uhr, am Wochenende schon ab 11 Uhr. Zum Konzept gehört, dass es neben Getränken auch kleine Speisen geben soll, vor allem DDR-Typisches wie Ragout Fin und Karlsbader Schnitte. Aber auch täglich eine Suppe soll auf der Karte stehen, auch mal etwas Vegetarisches. Darauf hätten ihn schon viele angesprochen, denn die Vorgänger boten ausschließlich vegetarische Küche. Auch wegen eines anderen Themas haben ihn die Brühl-Bewohner bereits angesprochen. Sie wünschen sich, im Sommer draußen sitzen zu können. Das habe er eigentlich nicht vorgehabt, so Nabel. Doch nun werde er wohl doch im Sommer die Fläche vor der Tür anmieten.

Und wie will ein gut ausgelasteter Tischlermeister eine Kneipe führen? Indem er sich helfen lässt, lautet die Antwort. Den Großteil der Arbeit in der Bar wird Petra Markert übernehmen, die Freundin von Nabel. Die habe schon einmal als Köchin und auch in einer Kneipe gearbeitet. Mit seiner Idee habe er praktisch offene Türen bei ihr eingerannt. Ganz raushalten aus dem Kneipenalltag werde er sich aber nicht, verspricht Nabel.