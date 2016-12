Neue Luchsdame im Wildgatter - oder die Suche nach dem Ausweg

Im September war eine Katze gestorben. Nun ist ein neues Tier nach Rabenstein gekommen. Dass es in Gefangenschaft gehalten wird, hat einen bestimmten Grund.

Von Jana Peters

erschienen am 08.12.2016



Rabenstein. Tierpfleger Frank Patzsch zieht den Schieber der hellen Holzkiste nach oben. Erst ist nur ein Stück hellbraunen Fells zu sehen. Dann werden der Kopf und eine Pfote aus der Kiste gesteckt, ein kurzes Innehalten, ein Blick rings um und mit einem Satz springt das Karpatenluchsweibchen aus der Kiste. In der Zeit eines Wimpernschlags legt es die rund 15 Meter bis zum anderen Ende des Geheges zurück und macht vor dem Drahtgitter Halt. Suchend blickt sich die Katze mit ihren grünen Augen um. Leonie ist angekommen.

Im Mai 2015 wurde das Luchsweibchen in einem Gehege im Nationalpark Bayrischer Wald geboren. Gestern Morgen kam sie im Wildgatter an. Dort war im September ein 16-jähriges krankes Weibchen nach einer längeren Narkose für eine Untersuchung gestorben. Leonie soll nun die neue Gefährtin für das 16-jährige Männchen Simon werden, erklärt Tierärztin Peggy Riedel. Allerdings muss das Tier mindestens sechs Wochen im etwa 15 mal 8Meter großen Quarantäne-Gehege verbringen. Durch Stress könnten Erkrankungen, die die Katze bereits in sich trägt, ausbrechen. Darum werde die Inkubationszeit verschiedener Krankheiten abgewartet. Außerdem sollen sie und Simon sich erst per Sichtkontakt kennenlernen, bevor sie ein Gehege teilen. Geimpft ist Leonie gegen Tollwut und Katzenseuche. Außerdem wurde sie entwurmt. Der Neuzugang im Wildgatter sei "hübsch, jung und sehr neugierig", sagt Riedel.

Nach einem Rundumblick begibt sich Leonie auf die Suche nach einem Ausweg. Sie hebt die Pfoten weit an, bevor sie sie zum nächsten Schritt absetzt, was ihr eine gewisse Eleganz verleiht. Ihre Bewegungen sind kraftvoll und überlegt. Im Gehege nebenan wohnt das Rotwild. Ein Hirsch reckt den Kopf und wirft einen Blick auf die neue Nachbarin. Sie sucht den Zaun nach einem Loch ab. Manchmal wirft sie sich dagegen und einmal klettert sie sogar den Zaun hinauf. Doch das Gehege hat auch ein Dach aus Draht. Patzsch hat so etwas noch nie bei einem Luchs beobachtet. Seit 1982 arbeitet er im Wildgatter, Leonie ist der fünfte Luchs, den er pflegt, abgesehen von bis zu zwölf Jungtieren, die bisher immer zu Zuchtzwecken abgegeben wurden. Die Pfleger tauschen das Wasser, reinigen die Gehege und füttern die Tiere. Die Luchse bekommen Ratten, Meerschweinchen, Küken, Pferdefleisch. Es sind immer 1,5Kilogramm Fleisch am Tag, erklärt Patzsch, bis auf mittwochs und sonntags, da seien Fastentage. "Auch in der Natur finden sie nicht jeden Tag etwas zu fressen", erklärt er. Nur an diesem Mittwoch macht er für Leonie eine Ausnahme. Zwei große Stücke Pferdefleisch liegen für sie im Gehege. Doch zunächst schnuppert sie nur kurz daran und widmet sich dann weiter der Suche nach einem Ausweg. "Das ist die Aufregung", erklärt Patzsch.

Luchse gehören zu den gefährdeten Tierarten, vor 100 Jahren galten sie als fast ausgestorben, verdeutlicht Riedel. Zuchtprogramme und Wiederauswilderungen hätten dazu geführt, dass es nun wieder Gruppen, wenn auch mit nur wenigen Tieren, fast in ganz Mitteleuropa, auch in Deutschland, gebe. Darum werde weiter gezüchtet. Damit, dass es schon 2017 mit Nachwuchs klappt, rechnet sie allerdings nicht.