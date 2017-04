Neue Schlossteich-Fontäne in Betrieb gegangen

erschienen am 13.04.2017



Chemnitz. Am Chemnitzer Schlossteich ist die neue Wasserfontäne in Betrieb gegangen. Bis zum Herbst können sich Spaziergänger das Schauspiel anschauen. "Wann in diesem Jahr genau Schluss ist, entscheiden wir anhand der Witterung", sagt Techniker Frank Sommer, der die neue Fontäne am Gründonnerstag erstmals in Betrieb nahm. Ab sofort wird sie täglich um 11 Uhr ein- und um 22 Uhr wieder ausgeschaltet. Annähernd 122.000 Euro hat die Stadt in die Anlage investiert, die Arbeiten führte eine Firma aus Rostock aus.

16 weitere Brunnen und Fontänen sollen bis zum 24. Mai im Stadtgebiet in Betrieb gehen, darunter der Saxonia-Brunnen am Johannisplatz, die Rosenhof-Fontäne und mehrere Brunnen entlang der Straße der Nationen. Laut Stadtverwaltung endet die Brunnensaison am 18. Oktober. (jüw)