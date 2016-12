Neue Spielgeräte für Klaffenbacher Spielplatz

erschienen am 02.12.2016



In der kommenden Woche soll der Spielplatz am Wasserschloß Klaffenbach drei neue Spielgeräte erhalten. Damit soll die Anlage auch für kleinere Kinder attraktiv werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wurden geeignete Spielgeräte ausgewählt, die ohne größeren Aufwand in die vorhandene Fläche eingebaut werden können und das Kletterspielgerät ergänzen.

Auf der Fläche des Klettergerätes werden zwei unterschiedliche Wippen errichtet. Auf einer angrenzenden Rasenfläche sei ein sogenannter Federwipper vorgesehen. Ausgeführt werden sollen die Arbeiten bis zum 16. Dezember . Die Baukosten betragen nach den Angaben der Stadtverwaltung 9100 Euro. Der Spielplatz am Wasserschloss Klaffenbach gehört laut dem Rathaus zu den bekannten und beliebtesten Spielplätzen der Stadt Chemnitz. (gp)