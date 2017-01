Neuer Aufsichtsrat des Chemnitzer FC gewählt

erschienen am 16.01.2017



Chemnitz. Die Mitglieder des Chemnitzer FC haben bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Montagabend einen neuen Aufsichtsrat gewählt. Dem Gremium gehören sieben Personen an: der Kanzler der TU Chemnitz, Eberhard Alles; der Geschäftsführer des Klinikums Chemnitz, Dirk Balster; der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens Community for you, Uwe Bauch; die Geschäftsführerin der städtischen Wohnungsgesellschaft GGG, Simone Kalew; der Bauunternehmer Gunther Kermer; der Geschäftsführer der HTM GmbH, Erwin Trageser und der Verlags-Anzeigenleiter Lutz Wienhold. Neuer Vorsitzender ist Uwe Bauch. Die Wahl war notwendig geworden, weil der Aufsichtsrat im Zuge der Finanzkrise des Fußball-Drittligisten zurückgetreten war. An der Abstimmung am Montag nahmen 392 stimmberechtigte Mitglieder teil; 29 stimmten gegen die Kandidaten, 29 enthielten sich. (lumm)