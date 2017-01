Neuer Plan erlaubt mehr Einzelhandel

An der Limbacher Straße dürfen sich weitere Läden ansiedeln. Doch für ihre Sortimente gibt es große Einschränkungen.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 13.01.2017



Kaßberg. Im zweiten Anlauf hat der Bauausschuss des Stadtrates jetzt einem Bebauungsplan für ein Karree am Fuße des Kaßbergs zugestimmt. Das Dokument regelt, welche Arten von Gebäuden zwischen Limbacher Straße, Kanzlerstraße, Leonhardtstraße und Barbarossa- straße neu errichtet werden dürfen. Neubauten sollten sich an der den Kaßberg prägenden Blockrandstruktur orientieren und eine weitere Bebauung der Innenhöfe vermieden werden, formuliert das Stadtplanungsamt als Zielstellungen. Angestrebt werde eine Aufwertung der an der Einfahrt zur Stadt gelegenen, zu einem erheblichen Teil durch Kriegsschäden und Abrisse brach liegenden Grundstücke.

Der Plan hatte im Dezember 2015 schon einmal zur Beschlussfassung vorgelegen, war aber vom Bauausschuss mit dem Auftrag vertagt worden, ihn noch einmal zu überarbeiten. Denn die Stadträte wollten, dass in dem Gebiet weitere Einzelhandelshandelsgeschäfte sowie Solarkollektoren erlaubt werden. Das Stadtplanungsamt hatte beides ausschließen wollen - die Kollektoren aus ästhetischen Gründen und die Läden, um dem nahegelegenen Einkaufszentrum Ermafa-Passage keine weitere Konkurrenz entgegenzusetzen. Denn im Plangebiet steht bereits ein Lidl-Markt, der Bestandsschutz hat. Ganz in der Nähe gibt es zudem Rewe- und Norma-Märkte.

Für Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen schreibt der Plan jetzt vor, dass sie bündig mit der Dachhaut zu installieren sind. Einzelhandel ist in dem Gebiet grundsätzlich erlaubt, aber nur, wenn zu mindestens 90 Prozent Artikel angeboten werden, die nicht zu den sogenannten nahversorgungs- und zentrenrelevanten Kernsortimenten gehören. Als nahversorgungsrelevant gelten neben Lebensmitteln unter anderem auch Genussmittel, Schnittblumen, Zeitschriften, Drogerie- und Apothekerwaren. Zum zentrenrelevanten Sortiment gehören beispielsweise Bekleidung, Schuhe, Unterhaltungselektronik, Hausrat, Spielwaren und Schmuck.