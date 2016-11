Neuer Streit um Innenstadt-Bebauung

Die Regionalversammlung der Industrie- und Handelskammer fordert mehr Verkaufsfläche im unmittelbaren Zentrum. Das stößt auf Gegenwehr.

Von Michael Brandenburg

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) schlägt Alarm. Die Entwicklung der Chemnitzer City sei seit 2015 ins Stocken geraten, was zu wirtschaftlichen Problemen für viele Einzelhändler im Gebiet zwischen Bahnhof-, Brücken- und Theaterstraße geführt habe. In einem Positionspapier, das die IHK-Regionalversammlung auf ihrer jüngsten Tagung Baubürgermeister Michael Stötzer mit auf den Weg gegeben hat, werden deshalb Änderungen an den Plänen der Stadt zur weiteren Innenstadt-Bebauung gefordert.

Die Kommune will eigentlich als nächstes die Parkplätze an der Bahnhofstraße/Ecke Augustusburger Straße und am Tietz neu bebauen lassen, hauptsächlich mit Wohnungen, aber auch Büros und Geschäften, wie Stötzer den IHK-Vertretern erklärte. Danach sollen die Flächen gegenüber davon zwischen Schocken und Johannisplatz folgen, anschließend der Getreidemarkt, das Baufeld an der Theater-/Ecke Hartmannstraße, der Rand des Stadthallenparks und schließlich das sogenannte Theaterquartier zwischen Opernhaus und Brückenstraße. Da die Haltestellen am Roten Turm 2017 umgebaut werden, könne der nur etwa 1000 Quadratmeter Grundfläche große Neubau am Stadthallenpark größtenteils auf dem jetzigen Gehweg an der Straße der Nationen entstehen. Eingriffe in den denkmalgeschützten Park seien dann kaum erforderlich, sagte Stötzer. Das Gebäude soll voraussichtlich Geschäfte und Büros, aber keine Wohnungen beherbergen. Über die konkrete Nutzung werde noch diskutiert.

Doch die IHK-Regionalversammlung und weitere Vertreter des Einzelhandels lehnen sowohl die von der Stadt geplante Reihenfolge der Bebauung als auch die vorgesehenen Verkaufsflächengrößen ab. "1000 Quadratmeter mehr bringen gar nichts, das wird nicht funktionieren", sagte Hans-Jörg Bliesener, Centermanager des Einkaufszentrums Sachsen-Allee. Auch Jörg Knöfel, Centermanager der Galerie Roter Turm und Mitglied des Einzelhandelsausschusses der IHK, sprach sich für einen großen Kundenmagneten am Stadthallenpark aus, denn dafür biete dieser Standort das größte Potenzial in der Innenstadt.

"Wir brauchen an dieser Stelle einen marktfähigen Bau, eine Handelsimmobilie, die von Experten dafür und nicht von Stadtplanern entwickelt wird", sagte Ilona Roth, Geschäftsführerin Handel und Dienstleistungen der IHK. Die Gesamt-Verkaufsfläche in der Chemnitzer Innenstadt liege an der unteren Grenze vergleichbarer Städte, argumentierte sie. Um den Innenstadt-Handel im Wettbewerb mit Einkaufszentren am Stadtrand zu stärken, müsse zuerst der Kernbereich zwischen Bahnhof-, Brücken- und Theaterstraße entwickelt werden, ehe es außerhalb dieses Ringes weitergeht.

Baubürgermeister Stötzer gab zu bedenken, dass große Verkaufsflächen am Stadthallenpark "demokratisch nicht durchzusetzen" seien. Das habe die öffentliche Diskussion darüber im vergangenen Jahr gezeigt, die von der Veröffentlichung der Siegerentwürfe eines dazu durchgeführten Wettbewerbs ausgelöst worden war. Das Planungs- büro Lohrer-Hochrein hatte den Bau vorgeschlagen, um Kundenströme von der Galerie Roter Turm weiter in Richtung Theaterplatz zu führen. Doch viele Chemnitzer hatten damals dagegen protestiert, den Stadthallenpark auch nur teilweise zu bebauen.

"Auch durch einen Bau auf dem Gehweg an der Straße der Nationen würde der Stadthallenpark, der eine der letzten grünen Freiflächen in der Innenstadt ist, ja in eine Hinterhofsituation geraten", sagt Sandro Schmalfuß von der Initiative "Stadtbild Chemnitz", die sich für den Erhalt von Baudenkmalen einsetzt. Auch aus seiner Sicht habe die öffentliche Diskussion im vergangenen Jahr den Konsens ergeben, dass sehr viele Chemnitzer gegen große Veränderungen am Stadthallenpark sind.