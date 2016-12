Neues Glösaer Gerätehaus soll in zwei Jahren stehen

Die Stadt hat die Fläche gekauft, auf der das Depot gebaut werden soll. Rund 1,8 Millionen Euro werden investiert, um mehr Platz zu schaffen. Trotz der beengten Verhältnisse ist die Wehr so populär wie nie.

Von Sandra Häfner

erschienen am 06.12.2016



Glösa. Seit rund 15 Jahren soll die Freiwillige Feuerwehr Glösa ein neues Gerätehaus erhalten - jetzt wird es offenbar ernst. Die Stadt hat mit der Umsetzung des Planes begonnen und mit dem Kauf des Grundstücks, auf dem das Depot entstehen soll, einen entscheidenden Schritt getan. Seit Oktober besitzt die Stadt die rund 2500 Quadratmeter große Fläche, die etwa 110.000 Euro gekostet hat, teilte das Rathaus mit.

"Wir glauben daran, dass der Bau nun bald losgeht", sagte Wehrleiter Oliver Jungnickel. Mehrmals wurde die Investition aufgrund der klammen Stadtkasse verworfen. Schon 2002 habe es erste Bemühungen gegeben, für die Glösaer Wehr ein Depot zu bauen, sagt der Wehrleiter. Andere Standorte seien jedoch verworfen worden. Die Lage des Gerätehauses in einer alten Fabrikhalle an der Bornaer Straße, in dem die Wehr zur Miete untergebracht ist, sei unter anderem aufgrund seiner Nähe zur Autobahn strategisch besonders günstig, so Jungnickel. Deshalb entsteht das neue Domizil auch auf der Fläche, auf der das alte noch steht. "Das alte Gebäude wird abgerissen und an dieser Stelle der Neubau errichtet", so das Rathaus. Von dort können die Mitglieder schnell zu ihren Einsätzen ausrücken. "Wir sind für eines der größten Gebiete in Chemnitz zuständig", sagt der Wehrleiter. Vom Schloßteich über die Leipziger Straße zur Sachsen- Allee und weiter bis nach Auerswalde reicht die Fläche, die sowohl städtisch als auch ländlich geprägt ist und zahlreiche Industrieanlagen wie beispielsweise das Heizkraftwerk aufweist.

Während der Bauarbeiten wird die Feuerwehr in einer Halle im Gewerbepark an der Autobahn 4 eine Ersatzunterkunft beziehen, heißt es aus dem Rathaus. Der Eigentümer des Gewerbeparkes habe der Wehr diese Ausweichmöglichkeit in der Nähe des jetzigen Depots, das sich vor dem Gewerbepark befindet, angeboten, so der Wehrleiter.

Die Bauarbeiten sollen nächstes Jahr beginnen und Ende 2018 abgeschlossen werden, kündigt die Stadt an. Insgesamt sollen rund 1,8 Millionen Euro in das Vorhaben fließen. Bis die ersten Bagger anrollen, gibt es aber noch einiges zu tun. So muss der Bau des Depots geplant werden und der Stadtrat nächstes Jahr darüber beschließen. Außerdem gilt es, Fördermittel zu beantragen.

In dem neuen Gebäude ist Platz für drei Fahrzeuge vorgesehen - neben dem Löschfahrzeug kommen ein Kleinbus sowie ein Gerätewagen unter, sagte der Wehrleiter. Vor allem für die Mitglieder und ihre Arbeit wird es mehr Raum geben. "Jugendräume oder Platz für die Stiefelwäsche gibt es bei uns derzeit nicht. Im neuen Gebäude sind etwa Schulungsräume, Duschen und ein Sanitätszimmer vorgesehen", so Jungnickel.

Die unvorteilhaften Bedingungen haben sich aber nicht negativ auf die Arbeit der Wehr in den vergangenen Jahren ausgewirkt - ganz im Gegenteil. 17 Mädchen und Jungen und damit so viele wie nie zuvor gehören derzeit der Jugendwehr Glösa an, 22 Mitglieder stehen im aktiven Dienst, sagt der Wehrleiter. "Wir haben eine große Halle, die wir uns in Eigenleistung schön gemacht haben", sagt Oliver Jungnickel. So wurden eine Teeküche und eine Duschkabine eingebaut. Deshalb schaue er auch mit einem lachenden und einem weinenden Auge dem Auszug aus dem alten Feuerwehr-Heim, in dem die Wehr seit 1975 untergebracht ist, entgegen. Einen Zeitpunkt dafür gebe es aber noch nicht.

Neben diesem Neubau entsteht an der Bornaer Straße zudem eine Rettungswache, um den Norden der Stadt besser zu versorgen. Depot und der Stützpunkt des Rettungszweckverbandes werden nebeneinander errichtet, so die Pressestelle. In der Wache wird künftig ein Rettungswagen stationiert, außerdem entsteht ein Reservestellplatz für ein weiteres Fahrzeug. Zwei Mitarbeiter sowie ein Hospitant werden in der Wache tätig sein, so das Rathaus.