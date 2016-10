Neues Hallenbad: 50-Meter-Variante wieder im Spiel

Als sicher gilt, dass die Bernsdorfer Schwimmhalle schließen muss. Das geplante Allwetterbad wird als Ersatz nicht reichen, sagen Stadträte. Sportvereine fordern eine Doppel-lösung, wie sie in einer anderen westsächsischen Stadt längst funktioniert.

Von Mandy Fischer

erschienen am 21.10.2016



Bernsdorf. Andernorts hätte der Ratsbeschluss wohl Jubel ausgelöst: Die Stadt bekommt ein neues Hallenbad. In Chemnitz allerdings steht die Entscheidung stark in der Kritik. Denn das Allwetterbad soll mit einer 25-Meter-Bahn ausgestattet werden. Das ist zu wenig, sagen Vertreter von Sportvereinen. Sie fordern eine Halle mit 50-Meter-Bahn. Für das Training im Leistungsstützpunkt sei solch eine Anlage bereits für Kinder ab Klasse 5 notwendig, sagt Heike Oelsner, Geschäftsführerin beim Schwimmclub Chemnitz. Auch Andreas Schulze vom Polizeisportverein sieht eine Sportstätte mit 50-Meter-Bahn als zwingend erforderlich. Wegen fehlender Hallenzeiten müssten jetzt schon Kinder abgewiesen werden, die sich zum Training anmelden wollen.

Von der Kritik zunächst unbeeindruckt, gehen die Stadträte jetzt doch noch einmal in die Debatte. Hintergrund: In wenigen Wochen wird die Schwimmhalle in Bernsdorf schließen, bestätigt die Stadtverwaltung. Die endgültige Entscheidung soll nach einer Statikprüfung fallen. Diese ist nach "Freie Presse"-Information im November vorgesehen. Die Schäden werden als irreparabel eingeschätzt. Würde der Stadtrat an seinem Allwetterbad-Beschluss festhalten, wäre das maximal ein Ausgleich, das Grundproblem aber nicht gelöst. Laut Sportentwicklungsplan fehlen in der Stadt 500 Quadratmeter Wasserfläche. Diese Berechnung aus dem Jahr 2009 ging von einer Einwohnerzahl von 233.000 aus. Inzwischen zählt Chemnitz rund 248.000 Einwohner. Laut der Statistik steigt das Wasserflächen-Defizit somit auf 760 Quadratmeter - und weiter auf 1000 Quadratmeter, wenn das Bernsdorfer Bad geschlossen ist.

Deshalb lässt die SPD-Stadtratsfraktion derzeit prüfen, ob aus dem 25-Meter-Allwetterbad - favorisierter Standort ist das Freibadgelände Bernsdorf - ein 50-Meter-Sportbad werden könnte, kündigt Fraktionschef Detlef Müller an. Aus seiner Sicht muss der Bau 2017 beginnen und 2018 beendet sein, um die Durststrecke nach der Hallenbad- Schließung so kurz wie möglich zu halten. "Eine 50-Meter-Halle wäre wettkampftauglich und dürfte effizienter als zwei 25-Meter-Bäder sein, was Personal und Material betrifft", so Müller. Damit geht er auf den CDU-Vorschlag ein, zwei Hallenbäder zu bauen. Die Fraktion hält zum einen an ihrem Standort-Favoriten im Küchwald fest. Am Eissport-Komplex könne die anfallende Abwärme der Kältemaschinen das Hallenbad mit Energie versorgen. Zum anderen befürwortet die CDU jetzt auch einen Neubau in Bernsdorf. Fraktionschef Tino Fritzsche verweist auf die gute Haushaltlage: "Die Überschüsse der letzten Jahre sollten es uns ermöglichen, an beiden Standorten zu investieren."

Ob ein oder zwei Bäder - darauf will sich die Linke noch nicht festlegen. Fraktionsvorsitzende Susanne Schaper sagt, das Vorhaben müsse bezahlbar bleiben: "Wir müssen in jedem Fall die Wasserfläche erweitern und dabei sehen, wie weit wir mit dem Geld reichen." 13,1 Millionen Euro stehen für den Bad-Bau aus Fördermitteln und Stadtkasse bereit.

Chemnitzer Schwimmsportvereine verweisen ebenso wie Heiko Schinkitz, Präsident des Stadtsportbundes und Stadtrat der Linken, gern auf Zwickau. Die Stadt hatte das gleiche Problem. Auch dort waren die Trainingsmöglichkeiten eingeschränkt und die Gesamtwasserfläche zu klein. Deshalb wurde ein Sportbad errichtet, das seit gut drei Jahren in Betrieb ist. Es verfügt über acht Bahnen à 50 Meter. Diese können in der Mitte mit fahrbaren Brücken getrennt werden, sodass Vereinssport und öffentliches Schwimmen gleichzeitig möglich sind. Die Kosten lagen mit 15 Millionen Euro etwas über dem Chemnitzer Budget, wobei inzwischen auch die Baupreise gestiegen sind. Bauherr in Zwickau war der städtische Großvermieter GGZ, vergleichbar mit der Chemnitzer GGG.