Neues Modehaus fÃ¼llt zur ErÃ¶ffnung die Innenstadt

Neues Modehaus füllt zur Eröffnung die Innenstadt

Auch an der Straße der Nationen gibt es jetzt eine Xquisit-Filiale des Konsums Weimar. Das war gestern im Zentrum weder zu übersehen noch zu überhören.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 15.10.2016



Die Galeria Kaufhof wurde zeitweise zur beheizten Aussichtsplattform. Hunderte Chemnitzer harrten trotz Kälte stundenlang auch direkt auf dem Neumarkt aus, so sehr waren sie am Nachmittag und Abend gefesselt von den vier Eröffnungsshows des gestern an der Straße der Nationen neu eröffneten Modehauses Xquisit.

Da tanzten Models, von Seilen gehalten, an der 15 Meter hohen senkrechten Wand eines mit Planen verkleideten Turms. Breakdancer, ein Showtanzpaar und langbeinige Mannequins wirbelten zu poppiger und rockiger Musik inmitten von Flammen über die Bühne - und das alles in Markenkleidung aus dem Angebot der jüngsten Filiale der Konsumgenossenschaft Weimar. Während der jeweils 45-minütigen Shows, die von einer Magdeburger Agentur präsentiert wurden, blieben Passanten vom Teenageralter bis weit über 70 gleichermaßen stehen und schauten zu.

Am Abend schlossen sich daran noch zwei Auftritte von Ross Antony, früheres Mitglied der Casting-Band Bro'Sis und inzwischen bekannt als Dschungelkönig und Promi-Shopping-Queen, und seines Lebens- und Gesangspartners Paul Reeves an. Antony machte Witze und sang Coverversionen von Schlagern aus den 1960er-Jahren, wie "Rote Lippen soll man küssen". Reeves, ausgebildeter Opernsänger, brillierte mit einer Ballade der Sängerin Adele. Die fünf Gewinner eines auf der Internetseite des Konsums verlosten Treffens mit Ross Antony in der neuen Xquisit-Filiale freuten sich riesig darüber. Auf dem Weg durch das Modehaus wurde der von Sicherheitsleuten begleitete Sänger immer wieder erkannt und um Fotos und Autogramme gebeten.

Auch das Geschäft selbst erlebte einen Ansturm, der sich im Tagesverlauf steigerte. Reichlich 20 Neugierige waren schon punkt 10 Uhr zur Stelle, als Filialleiter Andreas Perner die Glastüren öffnete. Bis zum späten Abend - verkauft wurde gestern bis Mitternacht - dürften mehrere Tausend Schaulustige das neue Bekleidungs- und -Schuhgeschäft mit rund 2500 Quadratmetern Verkaufsfläche in den Räumen des bisherigen Schuhgeschäfts Antilope und der seit Juli leer stehenden Filialen der Modeketten Zara und Esprit besucht haben.

Überwiegend gut gekleidete 60-bis 70-Jährige waren die ersten, die mit einem Glas Begrüßungs-Sekt oder -Saft in der Hand durch die beiden Etagen des ehemaligen Hauptpost-Gebäudes schlenderten und die Auslagen begutachteten. "Ich bin total begeistert, es ist der schönste Laden in Chemnitz", schwärmte Christine Weber, die zur meistvertretenen Altersgruppe gehört. Besonders gefallen ihr das Ambiente und der Platz zwischen Kleiderständern und Regalen. "Man wird nicht von den Waren erschlagen", sagte sie. Auch eine 50-Jährige findet das neue Geschäft "toll". "Schön ist, dass die Räume nicht mehr leer stehen und es jetzt in Chemnitz noch mehr Abwechslung gibt." Aus Sicht der 15-jährigen Zwillinge Paul und Felix Nahodkin, die auch extra zur Neueröffnung gekommen waren, ist das Angebot für sie zu teuer. "Aber es ist okay, dass es für jeden etwas gibt", sagte Paul.

"Ab mittlerer Preislage aufwärts", so beschreibt Sigrid Hebestreit, die Vorstandsvorsitzende der Konsumgenossenschaft Weimar, das Sortiment, das Artikel von 60 Marken umfasse. Angesprochen werden sollen "modebewusste Kunden, egal welchen Alters, wobei die ganz Jungen sicher andere Geschäfte bevorzugen", wie ihr bewusst sei. Die Generation der sogenannter Best Ager - so wird die Altersgruppe 50 plus umschrieben - sei dagegen wesentlich anspruchsvoller geworden, was sportive oder auch elegante Markenkleidung betrifft. Mit Service und Events, wie Modenschauen und Stilberatung, will die neue Xquisit-Filiale künftig möglichst viele Stammkunden an sich binden.