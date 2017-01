Neues Schwimmbad - Rot-Rot-Grün will Studie zum Küchwald

Die Fraktionen von Linken, SPD und Bündnis90/Grüne lehnen den von vielen Chemnitzern geforderten Bau einer Schwimmhalle am Eisstadion im Küchwald weiter ab. Stattdessen wollen sie die vorhandene Halle im Sportforum wettkampftauglich ausbauen. Dies sei die schnellste machbare Lösung für Vereine in der Stadt, teilten die Fraktionschefs Susanne Schaper (Linke), Detlef Müller (SPD) und Thomas Lehmann (Grüne) mit. 12.000 Chemnitzer hatten sich in den vergangenen Wochen in einer Petition für einen Standort am Eisstadion Küchwald ausgesprochen. In welchem Umfang ein solcher Bau dort möglich wäre, soll nach Ansicht von Rot-Rot-Grün bis 2019 mithilfe einer 80.000 Euro teuren Studie geklärt werden. Insgesamt planen die drei Fraktionen, den rund 1,5 Milliarden Euro umfassenden Doppelhaushalt für 2017/18 um weitere 17 Millionen aufzustocken. (micm)