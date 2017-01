Neues Seniorenheim: Schandfleck in Hilbersdorf kommt weg

Seit Jahren ärgern sich Bürger über den verfallenden Klinkerbau an der Hilbersdorfer Straße. Jetzt soll das Gebäude zum Pflegeheim umgebaut werden - doch ein Problem könnte es geben.

Von Roberto Jurkschat

erschienen am 19.01.2017



Hilbersdorf. Lesungen, Gesang, Likörnachmittage, gutes Essen: Geht es nach Stephan Hüssen, dann könnte das neue Pflegeheim im Stadtteil Hilbersdorf ein Bürgermagnet werden. Hüssen ist Geschäftsführer bei Katharinenhof, der Betreiberfirma des Seniorenheims. In der Hilbersdorfer Straße 57 soll das neue Heim in zwei Neubauten und dem historischen Denkmalgebäude betrieben werden. Weil es seit Jahren verfällt, ärgern sich die Stadtteil-Bewohner über diesen Schandfleck.

Ende des 19. Jahrhunderts hatte die Deutsche Reichsbahn den Bau als Verwaltungsgebäude errichtet, zu DDR-Zeiten wurde es unter anderem von der Transportpolizei genutzt. Noch vor Jahresende soll das Haus saniert, umgebaut und als Pflegeheim eröffnet werden. Neben 86 Pflegeplätzen wollen die Betreiber rund 100 Arbeitsplätze schaffen. Gestern haben Stephan Hüssen und Jochen Schellenberg, die Geschäftsführer der Firma, gemeinsam mit der Prokuristin Annett Pohler den Grundstein für das neue Heim gelegt.

Bundesweit betreibt Katharinenhof nach eigenen Angaben 20 Pflegeheime, mit der Einrichtung in Hilbersdorf entsteht die siebente in Sachsen. "Das Besondere an diesem Standort ist nicht nur das Denkmalgebäude", sagte Schellenberg. "Wir wollen hier eine Anlaufstelle schaffen für Angehörige und Bewohner, aber auch für Bürger." Das Restaurant, so der Geschäftsführer, werde öffentlich zugänglich sein. Ein kulturelles Programm soll dafür sorgen, Menschen aus der Umgebung in die Einrichtung zu locken. Um pflegegerechte Räume und ausreichend Bäder zu schaffen, werden einige Wände entfernt und neue eingezogen - den Plan dafür hat eine Architektengesellschaft aus Lüdenscheid mit Zweigniederlassung in Chemnitz erstellt. Es soll außerdem zwei Gärten geben, einer wird mit einem Rundweg speziell für Alzheimer-Patienten angelegt, wie Schellenberg erläuterte. Die Kosten des Bauprojekts belaufen sich laut Geschäftsführung auf rund sieben Millionen Euro. "Ein Pflegeplatz soll bei uns am Ende aber nicht mehr kosten als der Durchschnitt in Chemnitz", so der Geschäftsführer.

Ina Platzer von der Senioren- und Behindertenhilfe des städtischen Sozialamts bestätigt, dass in Hilbersdorf durchaus Bedarf an Pflegeplätzen bestehe. "Von weißen Flecken auf der Pflegekarte möchte ich nicht sprechen. Aber klar ist, dass wir in Zukunft noch mehr Pflegeeinrichtungen brauchen werden, gerade in den Randgebieten der Stadt", so Platzer. Sie sei froh, dass der Altbau bald genutzt werde. "Trotzdem wird es nicht leicht, ausreichend Pflegekräfte für den Betrieb zu finden." Der Betreiber teilt die Sorge nicht. Hüssen nennt zwei Hauptgründe: Das Unternehmen lege wert auf eine faire Vergütung und Mitarbeiter hätten großen Gestaltungsspielraum.