Neues Tietz-Design - Stadt räumt Übersetzungspanne ein

Bei der Übersetzung eines Schriftzugs ins Arabische ist den Verantwortlichen ein Fehler unterlaufen. Kein Einzelfall, sagt ein Dolmetscher.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 11.04.2017



Rund 120.000 Euro hat die Stadtverwaltung in die Neugestaltung der untersten Tietz-Etage investiert. Großformatige Schwarz-Weiß-Fotos, farbige Wände und Infosäulen empfangen nun die Besucher des größten Kulturzentrums der Stadt. Die werden mit dem Wort "Willkommen" begrüßt, und das in vier Sprachen: auf Deutsch, Englisch, Russisch und auch auf Arabisch.

Das sei eine nette Geste, findet Ibrahim Mannaa. Er ist staatlich geprüfter Übersetzer und Dolmetscher für Arabisch und wird unter anderem regelmäßig bei Gerichtsverhandlungen hinzubestellt, wenn einer der Angeklagten nur Arabisch spricht. "Ich freue mich über Veränderungen, insbesondere, wenn diese ein weltoffenes Gesicht unserer Stadt darstellen", schreibt Mannaa der "Freien Presse". Allerdings sei das gute Ansinnen der Stadtverwaltung in diesem Fall nach hinten losgegangen. "Der arabische Schriftzug ist leider nicht lesbar und unverständlich. Das ist schade", erklärt der Palästinenser, der in Syrien geboren wurde und 1973 nach Sachsen kam. Zu sehen seien zwar die Buchstaben, aus denen das Wort Willkommen besteht, erläutert er. Sie seien aber nicht wie im Arabischen üblich miteinander verbunden und zudem in verkehrter Richtung gedruckt worden: von links nach rechts statt von rechts nach links. "Ein Korrekturlesen hätte diese Peinlichkeit verhindert", so der Dolmetscher.

Die Stadtverwaltung erklärt, dass der arabische Schriftzug von einem professionellen Übersetzer stammt, mit dem der städtische Kulturbetrieb schon länger zusammenarbeite. Man wisse aber von Problemen mit den Schriftzeichen und überprüfe diese, teilt die Pressestelle mit. Sollte sich eine falsche Schreibweise bestätigen, werde die Tafel ersetzt.

Für Mannaa kommt der Verschreiber indes nicht ganz überraschend. Auch auf einem Graffiti an einem Wohnhaus an der Gustav-Freytag-Straße sei das Wort Willkommen falsch übersetzt worden, sagt der Dolmetscher. "Vielleicht war es dieselbe Agentur."