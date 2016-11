Neunjähriger Junge von Straßenbahn erfasst

erschienen am 02.11.2016



Chemnitz. Ein neunjähriger Junge ist am Dienstagnachmittag in Chemnitz von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei informierte, war das Kind an der Haltestelle Ernst-Wabra-Straße aus einer Straßenbahn der Linie 5 ausgestiegen. Der Neunjährige lief dann hinter der Bahn über die Gleise. Dabei übersah er jedoch eine Straßenbahn aus der entgegengesetzten Richtung und wurde angefahren.

Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Straßenbahnverkehr war für etwa 45 Minuten unterbrochen. (fp)