Neuwagen für die Feuerwehr

Die Ausbildung an dem Löschfahrzeug hat bereits begonnen. Dabei ist es noch gar nicht offiziell in Dienst gestellt.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 26.01.2017



Siegmar. Am Montagabend war wieder Ausbildung. Auf dem Gelände der Feuerwache 3 an der Jagdschänkenstraße machten sich Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Siegmar mit ihrem neuen Löschfahrzeug vertraut. Den Schlüssel dafür hatte Brandrat Steffen Süß von der Berufsfeuerwehr dem stellvertretenden Siegmarer Wehrleiter, Hauptbrandmeister Wolfgang Matzke, bereits zur Jahreshauptversammlung der Wehr Mitte Januar feierlich übergeben.

Offiziell in Dienst gestellt wird das Auto aber erst am kommenden Montagabend. Weil es von diesem Tag an auch einsatzbereit sein muss, hatte seine künftige Siegmarer Besatzung schon einige Wochen vorher Zeit, die neue Technik kennen- und bedienen zu lernen, erklärt Ramón Arnold, Leiter des Referats Technik im Stadtfeuerwehrverband.

Das neue Fahrzeug mit der Typenbezeichnung HLF 10 - HLF steht für Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug - hat nach Angaben der Stadtverwaltung 342.000 Euro gekostet und wurde im Dezember vom Mühlauer Aufbau-Hersteller Ziegler ausgeliefert. 117.000 Euro Fördergeld schoss der Freistaat zum Kaufpreis zu. Das Auto ersetzt laut Arnold das 21 Jahre alte Löschfahrzeug LF 8/6 der Siegmarer Feuerwehr. Es ist das erste Auto dieser Generation, das neu gekauft wurde. Weitere sollen für die Ausstattung der freiwilligen Feuerwehren folgen, erklärt die Stadtverwaltung.

Die LF 8/6 und LF 16/12, mit denen die freiwilligen Feuerwehren derzeit ausgestattet sind, wurden zwischen 1993 und 2001 in Dienst gestellt. Im Jahr 2015 sei deshalb begonnen worden, ihre Ablösung zu planen. Für dieses und das nächste Jahr stünden jeweils 350.000 Euro für die Anschaffung von zwei weiteren HLF 10 bereit, so die Stadtverwaltung auf Nachfrage. Welche freiwillige Feuerwehr als nächste einen solchen Neuwagen erhält, werde erst in einer Wehrleiterdienstberatung am 21. Februar entschieden.

Zusätzlich zur Ausrüstung eines Löschfahrzeugs, zu der unter anderem ein 1000-Liter-Wassertank samt Pumpe und 120 Liter Schaummittel gehören, haben Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge auch hydraulische Rettungsgeräte wie Spreizer und Schere, pneumatische Hebekissen sowie ein Rettungsbrett zur schonenden Bergung von Unfallverletzten an Bord. Auch eine Wärmebildkamera für die schnelle Menschenrettung in verqualmten Bereichen, ein Atemschutzüberwachungssystem und eine Motorsäge gehören zur Ausstattung. "Alles Technik die umfassende Kenntnisse der Feuerwehrangehörigen voraussetzt", sagt Ramón Arnold. Bis alle Maschinisten und Einsatzkräfte die neue Technik sicher beherrschen, bleibe das alte Löschfahrzeug daher übergangsweise einsatzbereit.

Der vom wiedergewählten Wehrleiter Reinhard Klobe geführten Freiwilligen Feuerwehr Siegmar gehören 26 Männer und vier Frauen an. Ihre Jugendabteilung zählt 20 Jungen und sechs Mädchen. Die Alters- und Ehrenabteilung ist 45 Mitglieder stark. Mit 68 Jahren bei der Feuerwehr ist Eberhard Steinbach das dienstälteste davon.