"Nicht alle Syrer sind wie dieser Mann"

Die Ereignisse um den vereitelten Terroranschlag beschäftigen Flüchtlinge in Chemnitz sehr. Einen Syrer, der seit 1985 hier lebt, haben sie nicht überrascht.

Von Jana Peters

erschienen am 14.10.2016



Ashraf Morad Al-Ratel klingt traurig. Es tue ihm so leid, sagt der Syrer. Er hoffe jetzt das Beste für Deutschland. Er spricht vom Suizid des Terrorverdächtigen Dschaber Al-Bakr. Jetzt müsse sich die Polizei mit ihren Ermittlungen wirklich beeilen, denn er glaube nicht, dass der Mann die Tat allein geplant habe. Er hoffe sehr, dass die Mittäter gefunden werden, jetzt wo Al-Bakr nicht mehr reden kann. Ashraf lebt seit einem Jahr mit seinem Bruder Ehssan in Chemnitz. Was sie über den Terrorverdächtigen wissen, mache sie wütend. Er sei ein schlechter Mensch gewesen, verrückt und krank.

Al-Bakr, der in einer Chemnitzer Wohnung Sprengstoff hergestellt haben soll, war am Samstag der Polizei entkommen. In der Nacht zu Montag überwältigten Syrer den 22-Jährigen in Leipzig. Sie sagten, er habe sie nach einem Schlafplatz gefragt. Erst später hätten sie den Fahndungsaufruf im Internet gesehen und den Mann der Polizei übergeben. Am Mittwochabend schließlich erhängte sich Al-Bakr.

Die Brüder Ashraf und Ehssan können sich vorstellen, dass das Geschehen in Leipzig so abgelaufen sein könnte. Es sei glaubhaft, dass Syrer einem Fremden helfen. Es gebe auf Facebook viele Gruppen von Flüchtlingen, in denen man nach Unterstützung fragen könne. "Wir helfen Menschen, das machen alle so", sagt Ashraf und sein Bruder fügt hinzu: "Bitte glauben Sie nicht, dass alle Syrer sind wie dieser Mann." Sie seien Deutschland unendlich dankbar. "Wir beten zu Gott, dass er Deutschland beschützt", so Ashraf.

Die Ereignisse vom Wochenende hätten große Bestürzung unter den Syrern in Chemnitz ausgelöst, sagt Andreas Bischof. Er ist Mitarbeiter der TU und Mitgründer der Facebook-Gruppe "Chemnitz for all - Chemnitz für alle". Dort habe man am Samstag den Fahndungsaufruf verbreitet. Die Nutzer hätten sehr emotional reagiert. "Sie ahnen, dass so ein Vorfall ihre Lage nicht verbessert", so Bischof.

"Völlig geschockt", sei Amjad Alfajad vom Suizid Al-Bakrs. Der 25-jährige Syrer wisse nicht mehr, was er glauben soll, denn er könne sich absolut nicht vorstellen, wie es dem Verdächtigen gelingen konnte, sich in der Zelle zu erhängen. Er hoffe, dass es bald Antworten dafür geben wird. Alfajad lebt seit einem Jahr mit seiner Frau in Chemnitz. Als er am Samstag den Fahndungsaufruf sah, habe er seine Wohnung nicht mehr verlassen, aus Angst vor negativen Reaktionen auf der Straße. Der Englischlehrer sei nach Chemnitz gekommen, um in Frieden leben zu können, nicht um erneut Terror zu finden. Der geplante Anschlag werde wohl negativen Einfluss auf den Ruf aller Flüchtlinge haben, fürchtet Alfajad.

Auch Muhsen Farah, Syrer, der seit 1985 in Deutschland lebt, in Chemnitz Mathematik studierte und ein Restaurant an der Weststraße betreibt, beschäftigen die Ereignisse der vergangenen Tage. Was Al-Bakr plante, sei für ihn keine große Überraschung gewesen, "das habe ich erwartet", sagt er. Bei all den Flüchtlingen sei zu befürchten gewesen, dass auch Islamisten darunter sind. Den Suizid Al-Bakrs erkläre er sich so, dass der Mann gar nicht verstand, warum er vor den Behörden steht. Durch Ideologie und Gehirnwäsche habe der 22-Jährige geglaubt, das Richtige zu tun. Der Suizid sei bedauerlich, denn Farah habe gehofft, die Behörden könnten wertvolle Informationen von Al-Bakr erhalten. An die Geschichte, wie Syrer den Flüchtigen überwältigten, mag Farah nicht glauben. "Ich bezweifle, dass sie ihn nicht kannten", sagt er. Dass jemand, der per Fahndung gesucht wird, Fremde um Hilfe bittet, könne er sich nicht vorstellen.

Farah kam durch ein Abkommen seines Landes - das damals von Hafiz Al-Assad regiert wurde - mit der DDR nach Karl-Marx-Stadt. Dass jetzt so viele Landsleute Syrien verlassen haben, finde er nicht gut, es schade dem Land. Deutschland habe "die Tür zu weit aufgemacht", sagt er. Die Flüchtlinge hätten besser überprüft werden müssen. Jetzt sei es wichtig, keine Toleranz gegenüber extremistischer Ideologien zu zeigen. Auch beim Bau von Moscheen müsse man sehr genau hinsehen, wer da etwas bauen möchte.