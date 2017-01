Nummer 105027

Justin Sonder aus Chemnitz stand als 17-Jähriger an der Rampe in Auschwitz. Er hat den Holocaust überlebt, 17 Selektionen. Lange schwieg er über sein Schicksal, doch heute kann er nicht mehr aufhören, davon zu erzählen. Seine Heimatstadt macht ihn nun zum Ehrenbürger.

Von Oliver Hach

erschienen am 24.01.2017



Chemnitz. Er hat angefangen, vom Lager zu träumen. Es begann vor etwa fünf Jahren, seitdem holt ihn nachts in seinem Bett die Vergangenheit ein. Manchmal macht er mit seinem unruhigen Schlaf seine Ehefrau wach. "Es ist fürchterlich - ein Albtraum, du wirst zu Tode gemartert", sagt Justin Sonder. Warum erst jetzt? Nach all den Jahrzehnten? Er kann es nicht erklären.

Eine Wohnung auf dem Kaßberg in Chemnitz. Das Gebäude aus der Gründerzeit ist seniorengerecht saniert, ein Aufzug fährt nach oben. Justin Sonder ist schon an der Wohnungstür. Er geht gebückt, aber er bewegt sich mit seinen 91 Jahren noch sehr flink - ein freundlicher, lebhafter Mann mit Humor. Das "u" in seinem Vornamen spricht er deutsch aus und sagt: "Bis vor 20 Jahren hieß ich Justin. Heute bin ich Dschastin." Wie Justin Bieber.

Der alte Herr trifft oft junge Leute. Seit 20 Jahren geht er regelmäßig in Schulen, um über Auschwitz zu sprechen. Er hängt dann an der Tafel die blau-grau gestreifte Sträflingskleidung auf, die wie seine eigene aussieht, aber aus Dachau stammt. Jetzt befühlt er den dicken Stoff und sagt: "Meine war viel dünner." Auch einen gelben Stern mit der Aufschrift "Jude" bringt er mit - einen, wie ihm 1941 eine Krankenschwester auf die Kleidung nähte.

Justin Sonder wurde am 18. Oktober 1925 in Chemnitz geboren. Seine Eltern stammten aus einem Dorf in Franken. Als Vertreter eines Weinbetriebs war der Vater dienstlich nach Chemnitz gekommen. Als säkulare Juden gingen sie nur zu hohen Feiertagen in die Synagoge. Justin Sonder sagt: "Ich bin Atheist." Von seinen Eltern habe er vor allem eines geerbt: Willenskraft.

Als Kind und als Jugendlicher erlebt Justin Sonder in Chemnitz den wachsenden Antisemitismus der Nationalsozialisten - wie Menschen, Angehörigen einer Minderheit, das Leben zur Hölle gemacht wird. Seine Geschichte, die er schon so oft erzählt hat, trägt er stets sachlich und ohne Verbitterung vor.

Es ist 1936, in Berlin finden die Olympischen Spiele statt, als Justin Sonder an seiner Schule bei einem Fußballturnier mit seiner Mannschaft das Finale erreicht. Weil der sportliche Junge im Endspiel das einzige Tor für sein Team schießt, tragen ihn seine Mannschaftskameraden auf den Schultern. Der Schuldirektor sagt daraufhin die Siegerehrung ab. "Er hat mich fürchterlich beschimpft", erinnert sich Justin Sonder. So fing es an.

Am 9. November 1938, die Familie wohnt nun in einem Mietshaus mit Blick auf die Brückenstraße, sieht der Junge, wie beim jüdischen Kaufhaus Schocken die Scheiben eingeschlagen werden. Nach der Pogromnacht darf er nicht mehr zur Schule gehen, 1941 muss die Familie in ein "Judenhaus" in der Zschopauer Straße 74 ziehen. Heute trägt ein Stolperstein vor dem Haus den Namen der Mutter.

Im September 1942 werden die Eltern deportiert, der 16-Jährige bleibt allein in Chemnitz zurück, wird zur Zwangsarbeit in einem Rüstungsbetrieb eingeteilt. Am 27. Februar 1943 steht schließlich die Gestapo auch vor seiner Tür.

Über das, was dann passierte, hat Justin Sonder lange geschwiegen. Jetzt sitzt er in seinem Sessel in der Wohnung auf dem Kaßberg und schiebt einen Ärmel seines Pullovers nach oben. Die auf dem linken Unterarm tätowierte Ziffernfolge hat sich über die Jahrzehnte auf der Haut verzogen. Die Zahl trug er immer mit sich - als 17-Jähriger, als junger Mann, als Familienvater, als Großvater und nun längst auch als Urgroßvater: 105027. "Meinen Kindern habe ich früher gesagt: Ich konnte mir meine Telefonnummer nicht merken."

Menschen, die zu Nummern wurden: Auschwitz war das einzige Konzentrationslager, in dem man die Häftlinge tätowierte. Wer eine Nummer bekam, durfte vorläufig weiterleben - Hunderttausende kamen sofort in die Gaskammern. Als Justin Sonder zusammen mit 2500 anderen Deportierten die Güterwaggons in Auschwitz verlässt und die SS an der Rampe mit der Selektion beginnt, nimmt er sich fest vor, keine Schwäche zu zeigen. "Ich bin im Stechschritt vorgetreten und hab gerufen: 17 Jahre, Monteur."

Er kommt ins Lager Auschwitz III in Monowitz, wo das Chemieunternehmen I. G. Farben Häftlinge in der Buna-Produktion einsetzt. Noch weitere 16 Mal erlebt der Chemnitzer dort später, wie "nicht arbeitsverwendungsfähige" Häftlinge aussortiert und zur industriellen Massentötung abtransportiert werden. Manchmal dauert es eine halbe Stunde, manchmal müssen sie vier Stunden warten, splitternackt angetreten, bis der SS-Arzt kommt. Dann, so sagt er, kreisen die Gedanken: "Kommst du noch einmal davon?"