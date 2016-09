Nur ein paar Minuten mehr fÃ¼r Kinder

Nur ein paar Minuten mehr für Kinder

Der Staat verhilft Kita-Erziehern zu mehr Zeit, doch davon ist in den Einrichtungen wenig zu spüren. Eltern finden mittlerweile deutliche Worte.

Von Michael Müller

erschienen am 20.09.2016



Die Politik feierte es als einen weiteren Schritt in die richtige Richtung: Seit Anfang des Monats gilt für die Kinderbetreuung in Kindertagesstätten ein neuer Personalschlüssel. Ein Erzieher kümmert sich rechnerisch nicht mehr um zwölfeinhalb, sondern nur noch um zwölf Kinder. Zumindest auf dem Papier. In der Praxis, so urteilen die Betreiber der Einrichtungen, mache sich die Änderung kaum bemerkbar. Der tatsächliche Schlüssel bewegt sich ihrer Erfahrung nach bei 18Kindern pro Erzieher (Krippe: 9 statt 6; Hort 25 statt 23). Deshalb haben zum heutigen Weltkindertag freie Kita-Träger, Elternvertreter sowie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft einen Aktions- und Protestnachmittag am Roten Turm vorbereitet. Mehrere hundert Teilnehmer werden erwartet.

Beispiel Kinderhaus Spatzennest in Markersdorf, mit rund 220Kindern eine der größten Einrichtungen der Stadt: Theoretisch, so erläutert der Chemnitzer Awo-Chef Jürgen Tautz, hat dort neuerdings jede und jeder der 32 Erzieherinnen und Erzieher pro Woche eine halbe Stunde mehr Zeit für die Kinder. Weil aber längst nicht alle volle 40 Stunden arbeiten, sondern im Schnitt etwa 35, reduziert sich das zusätzliche Zeitbudget auf 25 Minuten - also fünf Minuten am Tag. "Vorausgesetzt, kein Mitarbeiter ist krank, im Urlaub oder zur Weiterbildung", betont Leiterin Heidrun Morauszki. "Diesen Fall gibt es praktisch nie."

Deshalb fordern Kita-Träger, Elternvertreter und Gewerkschafter weitere Verbesserungen. Da sich am Personalschlüssel der sächsischen Kitas - laut Bertelsmannstiftung bundesweit einer der schlechtesten - bis zur nächsten Landtagswahl aber kaum mehr etwas ändern wird, hoffen sie auf andere Entlastungen. Etwa die Berücksichtigung von Vor- und Nachbereitungszeiten bei der Berechnung des Personalbedarfs, auf die Freistellung von Einrichtungsleiterinnen und -leitern für administrative Aufgaben und deren Unterstützung durch Sekretärinnen.

Andernfalls, so fürchten sie, werde sich der unter anderem im "Sächsischen Bildungsplan" fixierte Anspruch an die Betreuungsqualität kaum mehr aufrechthalten lassen. "Sachsen will international mit den Besten mithalten, bietet aber nicht die erforderlichen Rahmenbedingungen", sagt Heike Parthum, Leiterin der Röhrsdorfer Kinderwelt. Bislang werde die zunehmend schwierige Situation weitgehend von Erzieherinnen und Erziehern kompensiert. "Durch Selbstausbeutung", so Parthum. Zunehmend hohe Krankenstände, nicht zuletzt durch psychosomatische Langzeiterkrankungen, ließen aber immer mehr Eltern spüren, wie prekär die Lage sei.

Und die finden zunehmend deutliche Worte. "Es stellt sich die Frage: Ab wann reden wir von Kindeswohlgefährdung?", sagt Rocco Barthel, Vater einer kleinen Tochter und selbst Mitglied im Vorstand eines Kita-Trägervereins. "Dass die Politik nicht konsequent handelt, im Wissen um die Zustände, halte ich schon für sehr bedenklich."

Was in der Diskussion eher selten zur Sprache kommt: Mit einer deutlich besseren Personalausstattung würden wohl auch die Elternbeiträge entsprechend steigen - es sei denn, die Politik entschiede es anders. "Wir glauben, die meisten Eltern würden diesen Schritt mitgehen", sagt Silke Brewig-Lange vom Stadtelternrat und verweist auf entsprechende Erfahrungen beim Thema "Gesundes Essen". Was sie optimistisch stimmt: Auch aus den kommunalen Einrichtungen, die anders als freie Träger nicht selbst für eine Änderung der Kita-Politik mobilisieren dürfen, meldeten sich mehr und mehr Elternvertreter, um sich zu engagieren. Aktionstag: Heute 15 bis 17 Uhr, Stadthallenpark