Nur noch private Feiern im Theaterclub

Kneipengängern steht das Lokal an der Carolastraße nicht mehr offen. An Gästen habe es aber nicht gemangelt, sagt der Inhaber.

Von Jana Peters

erschienen am 13.10.2016



Wer sich überlegt, spontan im Theaterclub an der Carolastraße vorbeizuschauen, auf ein Getränk oder ein Essen, steht dieser Tage vor verschlossenen Türen. "Was ist da los?", wollen verhinderte Kneipengänger von der "Freien Presse" wissen. Auch ein Besuch auf der Homepage des Lokals habe nicht weitergeholfen. Dort werden noch Öffnungszeiten von Dienstag bis Sonntag angegeben.

Betrieben wird der Theaterclub von einer Gesellschaft, deren Geschäftsführer Marco Weidlich ist. Er erklärt, dass man das Lokal seit September nur noch auf Bestellung mieten kann. Regelmäßig geöffnet ist es nicht mehr. Man verstehe sich als bodenständige Alternative für private Feiern, im Gegensatz zu Orten, die schicker und gehobener sind.

Mit mangelnden Gästen an der Carolastraße habe das nichts zu tun, sagte Weidlich. Viel mehr liege die Entscheidung am Erfolg einer anderen Tätigkeit der Gesellschaft. Denn diese betreibt auch das Suppengrün mit Filialen im Archäologiemuseum und in den Rathaus-Passagen. Dort werden vorwiegend über Mittag Salate, Suppen und Brote angeboten. Die Filiale im Museum wurde erst vor wenigen Monaten eröffnet.

Damit habe man alle Hände voll zu tun, das Geschäft laufe gut. Der Theaterclub und das Suppengrün, das auch Catering anbietet, seien zwei Konzepte, die weit voneinander entfernt sind, auch von den Arbeitszeiten her, sagte Weidlich. Er und sechs weitere Mitarbeiter wollten sich nun auf die Kernkompetenz, das Suppengrün, konzentrieren. Wer jetzt den Theaterclub für eine Feier miete, könne den Raum, Getränke und Catering aus einer Hand erhalten.

Den Theaterclub hatte Kevin Morris im September 2015 übernommen. Morris war damals noch Geschäftsführer der Gastro-Gesellschaft. Im Februar schloss er dann auch seine Bar "Moes" im Zentrum, um sich ganz auf den Theaterclub und das Suppengrün konzentrieren zu können, wie er damals sagte.

In den Räumen an der Carolastraße hatte sich seit dem Jahr 2009 die Kneipe Esperanto befunden. Sie folgte auf das orientalische Lokal "Fata Morgana", das der Dolmetscher Ibrahim Mannaa dort jahrelang betrieben hatte. Zu DDR-Zeiten - das war Kevin Morris' Ansatz - trafen sich in dem Lokal die Theaterleute. Darum nannte er seinen Laden auch wieder so.