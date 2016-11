Offenbar Millionendefizit beim Chemnitzer FC

erschienen am 24.11.2016



Chemnitz. Der Chemnitzer Fußballclub steckt offenbar in erheblichen finanziellen Schwierigkeiten. Nach "Freie Presse"-Informationen hat es gestern Abend im Rathaus ein Krisentreffen mit Vertretern des Vereins, Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig und den Fraktionschefs des Stadtrats gegeben. Anlass ist eine Beschlussvorlage der Oberbürgermeisterin für die nächste Etatssitzung am 7. Dezember. Darin soll es um die Übernahme einer Kreditbürgschaft der Stadt für den Verein gehen.

Offenbar hat sich im Etat des Vereins ein Millionendefizit ergeben - es soll bei rund 3,1 Millionen Euro liegen. Das entspricht etwa der Hälfte des Jahresetats des Fußball-Drittligisten. Die Oberbürgermeisterin will heute Mittag bei einer Pressekonferenz nähere Details bekanntgeben. (su)