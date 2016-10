Opel überschlägt sich - Fahrer verletzt

erschienen am 05.10.2016



Kleinolbersdorf-Altenhain. Auf der alten B174 in Kleinolbersdorf-Altenhain ist es in der Nacht zu Mittwoch zu einem schweren Unfall gekommen. Nach ersten Informationen überschlug sich ein Opel in Höhe der Siedlung Ruhebank. Der Fahrer wurde offenbar verletzt. (fp)