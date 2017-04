Ordnungsdienst geht ab sofort mit Schlagstock auf Streife

Die Stadtmitarbeiter, die verstärkt im Zentrum auf Kontrollgang sind, werden auch mit schusssicheren Westen ausgerüstet. Für das neue Sicherheitskonzept wird zudem auf eine alte Idee zurückgegriffen.

Von Mandy Fischer

erschienen am 29.04.2017



Der Stadtordnungsdienst rüstet auf: Nachdem jahrelang mehrere Stellen unbesetzt geblieben waren, gehen jetzt 22 statt zuletzt 15 Mitarbeiter auf Streife. Ihr Schwerpunkt ist die Innenstadt. Der Bereich zwischen Zentralhaltestelle und Stadthallenpark gilt seit Monaten als Kriminalitätsschwerpunkt, wie auch Polizeipräsident Uwe Reißmann erklärte. Regelmäßig kommt es zu Auseinandersetzungen unterschiedlicher Gruppierungen. Pöbeleien, übermäßiger Alkohol- sowie Drogenkonsum und Beleidigungen führen zur Verunsicherung der Passanten, bilanziert Ordnungsbürgermeister Miko Runkel in seiner Analyse zur Sicherheitslage.

Bei der Stellenbesetzung sei die Verwaltung neue Wege gegangen. Die Anwärter mussten sich entgegen der bisherigen Praxis einem mehrstufigen Auswahlverfahren unterziehen. Neben einem schriftlichen Eignungstest hatten sie eine Sportprüfung zu absolvieren, die an Sporttests der Feuerwehr angelehnt war. Nur wer diese Prüfung bestanden hat, wurde auch zum Vorstellungsgespräch geladen, so Runkel. Die Bediensteten erhalten nicht nur eine Fortbildung im Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitsrecht. Sie müssen außerdem alle zwei Wochen zum Einsatz- und Selbstbehauptungstraining antreten.

Auch ihre bisherige Alltags-Ausrüstung ist Geschichte. Der Stadtordnungsdienst zieht künftig Schutzwesten über. Sie sind schuss-, stich- und schlagsicher. Einige Mitarbeiter haben die Westen schon, andere bekommen sie noch, sagte Runkel gestern. Mit einem Schlagstock hingegen seien bereits alle Ordnungshüter der Stadt ausgerüstet, so der Bürgermeister. Für die richtige Handhabe des sogenannten Rettungsmehrzweckstockes erhielten sie bei der Bundespolizei eine zertifizierte Ausbildung.

Des Weiteren soll die Einsatzkoordinierungsstelle in den nächsten Monaten ausgebaut werden. Bereits in Dienst gestellt ist die erst vor wenigen Wochen angekündigte mobile Wache: Seit zehn Tagen steht ein extra ausgerüsteter VW-Bus am Roten Turm. Im Sommer soll er von einem neuen, besser ausgestatteten Fahrzeug abgelöst werden. Das sei mit seiner Blau-Silber-Polizeioptik und einer Aufschrift dann auch deutlicher zu erkennen als das jetzige. Denn mit der mobilen Innenstadtwache sollen die Bediensteten einerseits schneller vor Ort sein, wenn sich Ärger im Stadthallenpark oder an der Zenti anbahnt. Andererseits seien die Mitarbeiter Ansprechpartner für Passanten, deren Sicherheitsgefühl mit den neuen Maßnahmen erhöht werden soll.

Zu denen gehört auch, dass der Stadtordnungsdienst seit wenigen Tagen länger unterwegs ist: Montags bis freitags sind die Mitarbeiter 6bis 22 Uhr und damit täglich zwei Stunden länger als vorher im Dienst. Für die kommende Schönwetterperiode werden die Streifen in den Abendstunden verstärkt, kündigt Runkel an. Jahresende folge die Videoüberwachung im Stadthallenpark und an der Zenti.

Nicht zuletzt will Runkel auch die Fahrradstaffel wieder aktivieren. Im Sommer 2010 gestartet, danach aber wegen personeller Engpässe schnell wieder eingemottet, sollen jetzt die vier Mountainbikes wieder eingesetzt werden. Vor sieben Jahren waren sie für rund 6000 Euro angeschafft worden. Ab Sommer sollen Mitarbeiter regelmäßig mit dem Fahrrad auf Streife unterwegs sein. Die Ordnungshüter auf Rädern würden von den Bürgern besser wahrgenommen und seien leichter anzusprechen als ihre Kollegen im Dienstauto, sagt Runkel.