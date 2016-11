Paar tanzt zu spät an - und gewinnt

Ein Traum erfüllt sich in letzter Minute, ein Musiker wärmt sich am Glühwein und ein Zauberer macht nur noch kleine Magie.

erschienen am 19.11.2016



Isabel Elstner, angehende Zahnmedizinerin, ist eine weitere Chemnitzerin, die beim Dresdner Opernball debütieren wird. Gemeinsam mit ihrem Freund Philipp Thomas hat sie ein Casting in Leipzig bestanden. Bereits in der vergangenen Woche vermeldete die Tanzschule Emmerling, dass eines ihrer Paare beim Eröffnungsball in der Semperoper mittanzen darf. Isabel und Philipp haben es nun über die Ausschreibung eines Radiosenders geschafft. Die erste Tanzrunde beim Casting verpassten die Chemnitzer jedoch. Denn Philipp war nicht rechtzeitig vor Ort. "Er hatte eine Weiterbildung", so die 26-jährige Chemnitzerin, die gerade in Dresden lebt, um ihr Zahnmedizinstudium zu beenden. Minuten vor der zweiten Bewerbungsrunde kam der 28-Jährige dann zum Vortanzen gerannt. Zum Schuhwechsel war keine Zeit mehr, die beiden mussten gleich auf die Tanzfläche. Mit ihrem Walzer überzeugte das Paar die Jury, in der neben Opernballchef Professor Hans-Joachim Frey auch die Tänzerinnen Sabine Lax und Ina Jörgens sowie die Radiomoderatoren Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde saßen. Aus den mehr als 50 Paaren wurden die Chemnitzer dann ausgewählt, um als Debütanten beim Semperopernball am 3. Februar 2017 dabei zu sein. Doch damit nicht genug: Sie gewannen auch ein Glitzer-und-Glamour-Paket inklusive Schmuck, Styling, Kleid, Schuhen und Smoking sowie Hotel-Übernachtungen zur Vorbereitung auf den Eröffnungswalzer.

Henrik Bonesky, Gastronom, und Mazze Wiesner, Musiker, greifen gelegentlich gemeinsam zum Mikro. Dann röhren sie Schlager und Partyhits ins Publikum - wenn sich die Chemnitzer in Bayerntracht schmeißen und im September im "Wooosn"-Festzelt Party machen, zum Beispiel. Und nun haben sie es wieder getan. Am Dienstag eröffneten sie gemeinsam die Saison im Winterdorf. Am Uferstrand kann in den kommenden kalten Wochen wieder Eisstockschießen gespielt werden und dazu der Glühwein in Strömen fließen. Was am Dienstag vor allem in Strömen floss, war der Regen. Das war den Partyhengsten Henrik und Mazze aber herzlich egal. "Wir haben durchgezogen und uns gefreut, dass so viele Chemnitzer sich die Laune ebenfalls nicht verderben ließen", so Mazze Wiesner. Er selbst musste die Zähne zusammenbeißen. Denn ein Freiluftkonzert bei paar Grad über Null ist auch für den gestandenen Musiker eine Herausforderung. "Ich habe mir die Finger einfach an der Glühweintasse gewärmt", sagte er danach. Für den Gig hat er sich extra frei genommen. "Henrik Bonesky ist ein guter Kumpel. Es ist Ehrensache, dass ich für ihn musiziere", stellte er klar. Denn eigentlich verbringt er seine Zeit gerade im Studio, wo er mit seiner Band "Wiesner" das zweite Album aufnimmt. "Und dann laufen gerade Proben für Konzerte mit den Musikprojekten Mr Rod und Merci Cherie." Beides sind Hommagen an die Musiker Rod Stewart sowie Udo Jürgens, für die Mazze Wiesner unter anderem Arrangements komponierte.

Klaus Johannes Beyer, Gründer des Studios für Zauberkunst, wird künftig kürzertreten. Der bekannteste Chemnitzer Zauberer will seine magische Arbeit zwar nicht beenden, "die ganz großen Shows wird es aber nicht mehr geben", sagte er jetzt traurig. "Es wird einfach immer schwieriger, solche zauberhaften Veranstaltungen im verträglichen, finanziellen Rahmen anzubieten." Also konzentriert er sich mit den etwa zehn Chemnitzer Zauberern, die sich regelmäßig im Studio im Europark treffen, auf das Entwickeln neuer Tricks. "Wer einmal der Magie verfallen ist, wird immer von ihr verzaubert sein", sagte Klaus J. Beyer jetzt. Er selbst hat mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Branche, begann als Schüler, den Banknachbarn seine ersten Experimente vorzuführen. Im Laufe seiner magischen Karriere zeigte er in nahezu allen Nachtbars und Varietés des Ostens sein Können. "Nun möchte ich mich dafür einsetzen, dass unsere Zunft Nachwuchs bekommt. Die Konkurrenz ist durch viele Vereine und Freizeitangebote aber riesig."

Michael Kynast (Foto), Geschäftsführer in der Chemnitz-Arena, ist jetzt mit einer besonderen Auszeichnung geehrt worden. Von Andreas Lorenz, dem Präsidenten des sächsischen Landesverbandes für Pferdesport, bekamen er und der Zwickauer Agenturchef Matthias Krauß das silberne Ehrenzeichen des Vereins verliehen. Das gibt es nur für unermüdliche Arbeit für den Pferdesport. Kynast und Krauß hätten diese Aufgabe als Gastgeber des Reitwettbewerbes "Großer Preis von Sachsen" mit Bravour erfüllt und das Abzeichen mehr als verdient, hieß es dazu aus dem Landesverband.