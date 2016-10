Panne bei Reparaturarbeiten am Trinkwassernetz

erschienen am 21.10.2016



Bei geplanten Bauarbeiten am Trinkwassernetz im Chemnitzer Stadtteil Kaßberg ist es Donnerstagnachmittag zu einer Panne gekommen. Wie der Versorger Eins auf "Freie Presse"-Anfrage bestätigte, hatte die ausführende Firma nach Abschluss der regulären Arbeiten im Bereich Franz-Mehring-Straße/Ecke Walter-Oertel-Straße festgestellt, dass die Leitung undicht ist.

Daraufhin wurden weitere Reparaturen nötig, so dass die Trinkwasserversorgung in Teilen des Kaßbergs bis gegen 22 Uhr unterbrochen war. Ursprünglich sollten die regulären Arbeiten bereits am Nachmittag gegen 16 Uhr abgeschlossen sein. Annähernd 1000 Haushalte des Stadtteils hatten während der Arbeiten kein Trinkwasser. Was die Ursache der Panne war, ist laut Eins noch unklar. Das müsse mit der bauausführenden Firma noch ausgewertet werden. (su)