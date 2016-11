Pannenserie - Größere Probleme mit neuen Bahnen

erschienen am 09.11.2016



Die Schwierigkeiten des Verkehrsverbundes Mittelsachsen (VMS) mit den neuen City-Link-Bahnen weiten sich aus. Wie der kommunale Verband auf seiner Internetseite mitteilt, fahren die Züge der Linie C15 (Hainichen-Chemnitz) bis voraussichtlich Ende November nicht wie vorgesehen bis zur Zentralhaltestelle, sondern nur bis zum Hauptbahnhof. Dort sollen die Passagiere in Straßenbahnen und Busse der CVAG umsteigen. Grund: Wegen der Pannenserie stehen nicht genügend Schienenfahrzeuge zur Verfügung. Die Züge der Linien C13 (Burgstädt-Chemnitz) und C14 (Mittweida-Chemnitz) verkehren laut VMS hingegen unverändert. City-Link-Bahnen fahren sowohl auf den Gleisen der Deutschen Bahn als auch auf denen der CVAG und sollen so das Umland besser mit dem Chemnitzer Nahverkehrsnetz verknüpfen. Seit dem Start im Oktober häufen sich allerdings die Pannen an den neuentwickelten Fahrzeugen. (su)