Pannenserie hält an - Software bremst City-Bahn bis Sommer aus

Alle neuen Züge, die auf den Umland-Linien fahren, sind nicht voll funktionsfähig. Der Hersteller selbst hat jetzt eine Mängelliste vorgelegt. Aber warum beginnt die Reparatur erst in einigen Wochen?

Von Mandy Fischer

Schon als die neuen City-Link-Fahrzeuge im Oktober in Betrieb gegangen sind, hatten sie Verspätung - ein Dreivierteljahr. Eigentlich sollten die Bahnen bereits Ende 2015 nicht nur bis zum Hauptbahnhof, sondern bis in die Innenstadt fahren. Die bequemere Anbindung auf drei Linien von und nach Mittweida, Burgstädt sowie Hainichen ist Teil des Nahverkehrsprojektes Chemnitzer Modell, wofür der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) 42Millionen Euro in die Fahrzeuge investiert hat.

Nur wenige Tage nach offizieller Freigabe gab es die ersten Pannen und die Touren endeten zum Teil wieder am Hauptbahnhof. Kinderkrankheiten an den in Spanien hergestellten Bahnen müssten noch behoben werden, hieß es. Während die Linien C13 und C14 inzwischen zum normalen Fahrplan zurückgekehrt sind, müssen die Fahrgäste der Hainichen-Linie C15 weiterhin am Hauptbahnhof umsteigen. Im regelmäßigen Rhythmus waren die Termine verschoben worden, ab wann die C15 wieder die Zentralhaltestelle ansteuert: Ende November, Mitte Dezember, zuletzt hatte der VMS von Januar gesprochen. Seit gestern ist ein neuer Termin bekannt: 11. Juni 2017.

Offenbar ist die Liste der Mängel an den acht City-Link-Fahrzeugen länger als zunächst angenommen, wie nach einem Gespräch zwischen VMS-Vertretern, Mitarbeitern der City-Bahn und der städtischen Verkehrsbetriebe CVAG sowie des Fahrzeugsherstellerkonsortiums Vossloh Kiepe/Stadler Rail Valencia bekannt wurde. Reparaturbedarf gibt es laut VMS nach wie vor an den Power Packs genannten Aggregaten auf dem Dach. Weiterhin müsse die Software in den Fahrzeugen verändert werden, sagt VMS-Sprecherin Jeanette Kiesinger. Die bislang nicht vollständig funktionierende Technik sei für die Ansteuerung der Klimaanlage, das Auslesen von Daten sowie für die automatische Fehlerdiagnose verantwortlich, so die Sprecherin. Dabei seien nicht alle Fahrzeuge von den gleichen Mängeln betroffen. Während der Testfahrten über mehrere Wochen hätten diese Defekte nicht festgestellt werden können, so Kiesinger auf Nachfrage. "Diese Probefahrten waren kurzzeitig kleinere Runden. Die Probleme konnten erst im Dauerbetrieb erkannt werden."

Der Hersteller habe jetzt ein Konzept und einen Zeitplan vorgelegt, wann "die Beseitigung aller Restleistungen" erledigt wird. Nach Aussage von Vossloh/Stadler sollen die Arbeiten Ende Februar beginnen. Weshalb erst in sechs Wochen? Soviel Zeit werde benötigt, um die Abläufe zu planen und die Arbeitsprozesse zu takten, erklärt Kiesinger auf Nachfrage. Für die Reparaturarbeiten selbst setzen die Verantwort- lichen zwölf Wochen an. Dabei steht in den ersten fünf Wochen nur eine Bahn in der Werkstatt. Eine Art Prototyp für Reparaturzwecke. Geplant sei laut Kiesinger, dass an diesem Fahrzeug die Fehler analysiert und behoben werden sowie die Software neu eingestellt wird. Danach gebe es Kontrollen, ein Gutachter müsse die Bahn abnehmen. Wenn er sein Okay gegeben hat, rollen hintereinander alle weiteren sieben Bahnen auf das Werkstattgleis - pro Fahrzeug ist dann eine Woche eingeplant. Die Bahnen werden im CVAG-Betriebshof in Adelsberg repariert. Die Kosten, so Kiesinger, gehen zu Lasten des Herstellers.

Mit dieser schrittweisen Mängelbehebung soll sichergestellt werden, dass zumindest die Bahnen aus Mittweida und Burgstädt bis zur Zentralhaltestelle durchfahren können. Mit dem Ausfall je eines Fahrzeuges sei die Durchfahrt der C15 aber nicht möglich, so Kiesinger.