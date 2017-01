Park-Konzept: "Es geht nicht ums Geld"

Bereits im Sommer will die Stadtverwaltung weitere Parkscheinautomaten aufstellen. Trotzdem rechnet sie zunächst mit sinkenden Einnahmen.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 11.01.2017



Bei der geplanten Umsetzung eines neuen Parkraum-Bewirtschaftungs-Konzeptes für das Stadtzentrum gehe es der Stadtverwaltung nicht um mehr Einnahmen. Das haben Baubürgermeister Michael Stötzer und Verantwortliche des Tiefbauamtes gestern vor Medienvertretern mehrfach betont.

Ziel des Konzeptes sei es vielmehr, allen Bewohnern und Besuchern des Zentrums trotz des Wegfalls von mehr als 1000 Stellplätzen infolge der weiteren Innenstadtbebauung zu jeder Zeit ausreichend Parkplätze anbieten zu können, so Stötzer. Um das zu gewährleisten, will die Stadtverwaltung nahezu alle Stellplätze an öffentlichen Straßen und auf städtischen Parkplätzen zwischen Müllerstraße, Hainstraße, dem sogenannten Bahnbogen, der Reichs- und der Schloßteichstraße flächendeckend zu Misch-Park-Zonen erklären. In solchen Zonen darf jeder sein Auto gebührenpflichtig abstellen. Nur Inhaber von Bewohnerparkausweisen, welche gegen 30 Euro Jahresgebühr von der Stadtverwaltung auf Antrag ausgestellt werden, brauchen keinen Parkschein zu lösen. Die Parkgebühren sollen gestaffelt werden: in der unmittelbaren Innenstadt zwischen Georgstraße, Eisenbahnstrecke, Bahnhofstraße, Zschopauer Straße, Annenstraße, Annaberger Straße und Chemnitz-Fluss montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr und samstags von 8 bis 14 Uhr 1,50 Euro pro Stunde, im übrigen Gebiet sowie auf dem Parkplatz an der Mühlenstraße zu denselben Zeiten 1 Euro pro Stunde oder 2 Euro für den ganzen Tag. Diese Tagesgebühr sei auch für Pendler, darunter Berufsschüler und Gymnasiasten, im Vergleich zu anderen Großstädten "moderat", sagte Stötzer. Da sie bei Urlaub und Krankheit entfalle, sei sie günstiger als viele Stellplätze, die langfristig vermietet werden.

Die Gesamtzahl der öffentlichen Stellplätze im Zentrum soll sich in den nächsten Jahren von 7200 auf etwa 6100 verringern, die der gebührenpflichtigen im Gegenzug von rund 1600 auf 5600 steigen. Doch ehe sie die Einnahmen dafür verbuchen kann, muss die Stadt den Wegfall von etwa 1100 fast ausschließlich gebührenpflichtigen Stellplätzen - so auf den Parkplätzen an der Johanniskirche und am Tietz - verkraften und in neue Parkscheinautomaten investieren. "Am Ende wären wir schon mit einer schwarzen Null als Ergebnis zufrieden", so Stötzer. Bisher habe die Stadt pro Jahr zwischen 1,2 und 1,5 Millionen Euro an Parkgebühren eingenommen.

Die Anzahl der Parkscheinautomaten, von denen jeder etwa 4000 Euro koste, soll laut Tiefbauamtsleiter Bernd Gregorzyk von derzeit 66 auf etwa 250 steigen. Für die rund 184 neuen Automaten wären demnach zusammen mehr als 700.000 Euro erforderlich. Das Tiefbauamt will die Misch-Park-Zonen bis Ende 2019 in drei Etappen einführen. Begonnen werden soll im Sommer dieses Jahres an der Johanniskirche und am Tietz. Für 2018 sind die Bereiche an der Dresdner Straße, am Brühl und am Schloßberg geplant und zuletzt wären der Kaßberg und das Umfeld des Falkeplatzes an der Reihe.