Park-Konzept: Was die Stadträte noch ändern wollen

Eigentlich sollten die Pläne des Rathauses für das Abstellen von Autos im Zentrum noch diesen Monat beschlossen werden. Daraus wird nun nichts.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 14.01.2017



Der Beschluss eines neuen Parkraumkonzeptes für das Zentrum fällt von der Tagesordnung der Stadtratssitzung am 25. Januar. Das hat Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig gestern angekündigt und zugleich eine öffentliche Diskussionsveranstaltung zu den Vorschlägen der Stadtverwaltung in Aussicht gestellt. Baubürgermeister Michael Stötzer sagte, Stadträte hätten in einer ersten Beratung gefordert, das Papier zu ergänzen.

Auf Anfrage von "Freie Presse" loben die meisten Fraktionen zunächst die Rathaus-Vorschläge für Einfachheit und Transparenz. Jeder soll sein Auto in zwei Gebührenzonen auf jedem öffentlichen Stellplatz abstellen dürfen - mit Parkschein oder Bewohnerparkausweis. Ein neues Parkraumkonzept sei notwendig, betonen die Fraktionen fast unisono. Denn sonst könnten nach dem bevorstehenden Wegfall von mehr als 1000 Stellplätzen infolge der weiteren Innenstadtbebauung Parkflächen für Bewohner und Besucher des Zentrums knapp werden.

Trotzdem gibt es Änderungswünsche. "Wir halten eine Vertagung der Vorlage auf die Stadtratssitzung im März für zielführend, weil noch einige Fragen offen sind und die Stadtverwaltung aufgefordert wurde, da noch nachzuarbeiten", erklärt beispielsweise Dietmar Berger von den Linken, ohne konkret zu werden. SPD-Fraktionschef Detlef Müller sagt einerseits: "Es ist gut, dass es nicht mehr 1000 verschiedene Ausnahmen geben soll". Gleichzeitig schränkt er jedoch ein: "Besonders am Brühl und im Reitbahnviertel befürchten wir Probleme für Bewohner wegen zu starker Konkurrenz durch Dauerparker." Dort wünsche sich die Fraktion Sonderregelungen. Die Stadtverwaltung hatte bisher nur wenige Ausnahmen vorgesehen: Mehrere reine Anliegerstraßen an der Brückenstraße, der Mühlenstraße und am Rosenhof sollten für Bewohner reserviert bleiben, der Getreidemarkt dagegen ausschließlich gebührenpflichtig sein.

Die Fraktionsgemeinschaft Vosi/ Piraten macht sich ähnliche Gedanken wie die SPD: "Wir werden uns für eine Beibehaltung der Parkdauerbegrenzung mit Parkscheibe in der Zone II (das ist rund um die Innenstadt - Anm. d. Red.) einsetzen, weil sonst die Anwohner zu stark von Dauerparkern beeinträchtigt werden", kündigt Stadtrat Toni Rotter an. Vom Brühl hätten ihn schon solche Bedenken erreicht. Ein entsprechender Änderungsantrag sei bereits vorbereitet.

CDU/FDP und auch AfD sorgen sich vor allem um die Attraktivität der Innenstadt für motorisierte Besucher. Sie äußern sich enttäuscht darüber, dass die Stadtverwaltung weder sogenannte Brötchentasten für bis zu 30 Minuten kostenfreies Parken, noch ein Vorziehen des Endes der Bezahl-Pflicht an Wochen- tagen von 20 auf 18 Uhr vorgesehen hat. Ohne mehr Attraktivität der Innenstadt werde Chemnitz insgesamt nicht anziehender für potenzielle Investoren oder Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt verlagern wollen, sagt Tino Fritzsche, Vorsitzender der Fraktionsgemeinschaft CDU/FDP.

Und der FDP-Kreisvorsitzende Wolfgang Meyer fragt sich nach eigener Aussage, warum die Stadträte erst ein Zentrenkonzept zur Stärkung der Innenstadt beschließen, wenn die Verwaltung wenige Tage später einen Vorschlag vorlegt, der vom Besuch der City abschreckt. Davon profitierten die großen Einkaufszentren am Stadtrand mit ihren kostenfreien Parkplätzen. Sowohl CDU/FDP als auch AfD setzen sich zudem für spezielle Zweirad-Parkplätze ein. Die AfD hat inzwischen einen Änderungsantrag eingereicht, mit dem sie eine minutengenaue Abrechnung der Parkgebühren durchsetzen will.

Die Grünen, die sich vom neuen Konzept ein Unterbinden des Dauerparkens im Stadtzentrum und ein Bremsen des Trends zum Zweit- oder Drittauto versprechen, fordern, Mehreinnahmen aus den Parkgebühren zur Verbesserung von Alternativen einzusetzen. Für Berufspendler müssten Parkplätze an Schnittstellen der Citybahn und der CVAG entstehen. "Wir brauchen Verbesserungen und neue Angebote beim ÖPNV und beim Radverkehr", sagt Fraktionsvorsitzender Thomas Lehmann. (mit micm)