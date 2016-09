Party mit Eisenbahn-Charme, Beton und 700 Europaletten

Die Tage der Industriekultur eröffnen morgen dort, wo früher Waggons repariert wurden. Für die Öffentlichkeit ist es die letze Gelegenheit, einen Blick in die Halle zu werfen.

Von Jana Peters

erschienen am 22.09.2016



Hilbersdorf. Solche Aktivitäten dürfte die Halle entweder noch nie oder sehr lange nicht mehr erlebt haben: Arbeiter wuseln umher, bauen Bühnen und Podeste auf, Bars und Veranstaltungstechnik. Das 2000 Quadratmeter große Gebäude an der Emilienstraße, in dem morgen die Tage der Industriekultur eröffnet werden, wurde 1915/1916 gebaut und ist Teil eines Hallenkomplexes, erklärt Frank Birkner, Geschäftsführer der Immobiliengesellschaft Birkus, der Eigentümerin. Früher seien dort Waggons repariert worden, so Birkner. Aktuell werde die Halle nicht genutzt. Als die Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft CWE anfragte, ob man dort die Tage der Industriekultur feiern dürfe, habe er nicht lange überlegen müssen und stellte die Fläche zur Verfügung.

Die Halle gehört zum ehemaligen Reichsbahnausbesserungswerk, kurz RAW genannt, das 50 Hektar umfasst. Birkus Immobilien kaufte 42 Hektar davon, die als Gewerbegebiet genutzt werden. Die restliche Fläche gehört der Deutschen Bahn. Zu den Mietern von Birkus zählt die Erzgebirgsbahn, die dort ihre Züge reinigt, repariert, auftankt. Weitere Mieter sind ein großes Bauunternehmen, ein Recycling-Unternehmen, ein Caterer und eine Chemnitzer Umzugsfirma. "Zurzeit sind wir weitgehend ausgebucht", sagt Birkner. Die Halle, in der morgen das RAW-Festival beginnt und die unter Denkmalschutz steht, soll in den kommenden zwei bis drei Jahren saniert werden. "Es ist die letzte Möglichkeit für die Öffentlichkeit, hineinzugelangen", sagte Birkner.

Das Festival beginnt morgen um 22 Uhr mit einer Veranstaltung des Brauclubs mit vier Chemnitzer DJs. Es sei die 1000. Party des Clubs, sagte Chef Francesco Karnapp. Das Ambiente werde konsequent im Industrie-Stil gehalten. Also Beton, Glas und Stahl. Die Bars und Lounge-Möbel werden aus Europaletten gefertigt, 700 Stück seien dafür geliefert worden. Auch in Sachen Beleuchtung werde man auf moderne Spielereien verzichten. Eine Herausforderung werde der Sound sein. Aber bis Freitag werden die eingesetzten Fachleute einen perfekten Klang eingerichtet haben, ist sich der Clubchef sicher.

Auch im nächsten Jahr sollen die Tage der Industriekultur mit einem Festival an einem Industriestandort zu Gast sein. "Es ist unser Anliegen, der Öffentlichkeit noch deutlicher ins Bewusstsein zu bringen, dass die Industriestandorte der Vergangenheit heute noch lebendig sind und welche neuen Nutzungen sie erfahren", sagte Sören Uhle, Geschäftsführer der CWE.

Das RAW-Festival bietet am Samstag und am Sonntag ab jeweils 14 Uhr Veranstaltungen. So werden in der Zukunftswerkstatt innovative Produkte und Erfindungen gezeigt. Dazu gehört eine reale Schaukel, die mittels virtueller Realität den Traum vom Fliegen wahrmacht. Außerdem wird der sechsfache Trialweltmeister Marco Hösel am Samstag Shows mit seinem Rad zeigen. Am Samstag um 19.30 Uhr wird es eine Ausgabe des Science Slams geben, mit Johannes Hinrich von Borstel, dem deutschen Vizemeister im Science Slam 2015. Ab 22 Uhr steigt unter dem Titel Industrial Clash eine weitere Party.

Das RAW-Festival der Industriekultur startet morgen 22 Uhr an der Emilienstraße 45. Samstag und Sonntag beginnt das Programm 14 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das ganze Programm unter www.cwe-chemnitz.de