Petition für Küchwald-Bad: So geht's weiter

Verwaltung will Stadtrat am 8. Februar entscheiden lassen - Einreicher planen Demonstration - Unterschriftensammlung wird fortgesetzt

erschienen am 28.01.2017



Mehr als 11.000 Chemnitzer haben seit Weihnachten eine Online-Petition unterschrieben, mit der die Stadtverwaltung aufgefordert wird, eine wettkampftaugliche 50-Meter-Schwimmhalle am Eissportkomplex Leipziger Straße planen und bauen zu lassen. Die Diskussionsfrist für die Petition ist in dieser Woche abgelaufen. Was passiert nun damit? "Freie Presse" beantwortet wichtige Fragen.

Wie ist der übliche Umgang mit Petitionen?

Nach Ablauf der Diskussionsfrist erarbeitet die Stadtverwaltung eine Beschlussvorlage, in welcher das Thema für die Stadträte aufbereitet wird. Danach werden Petitionen üblicherweise im Petitionsausschuss unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorberaten. Der Petitionsausschuss einigt sich auf eine Empfehlung für den Stadtrat, der - in der Regel öffentlich - abschließend darüber entscheidet, ob der Petition entsprochen wird oder nicht.

Wird diesmal auch so verfahren?

Nein.

Warum nicht?

Laut Bürgermeister Miko Runkel aus inhaltlichen und zeitlichen Gründen. Zum einen gehe es um ein Anliegen mit erheblichen Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt, über den am 8. Februar ohnehin beraten wird. Zum anderen wäre es zeitlich nicht möglich gewesen, bis dahin noch eine Sitzung des Petitionsausschusses einzuberufen.

Was ist stattdessen mit der Petition vorgesehen?

Das Thema soll im Zuge der Beratung des Doppelhaushaltes 2017/18 in der Stadtratssitzung am 8. Februar diskutiert werden.

Wie reagieren die Einreicher der Petition auf diese Verfahrensänderung?

Sie befürchten, dass ihre Petition in der Diskussion über den Haushalt untergeht, da die Redezeiten begrenzt sind. Außerdem rechnen sie nicht mit einer ergebnisoffenen Information und Diskussion der Stadträte. Deshalb haben sie für den 8. Februar, an dem um 15 Uhr die Stadtratssitzung beginnt, für 14 Uhr eine Demonstration vor dem Rathaus angemeldet. Bis dahin wollen sie im Internet weiter Unterschriften für ihre Petition sammeln und sich gleichzeitig um Einzelgespräche mit Stadträten bemühen. Die Unterschriften - angestrebt werden jetzt insgesamt 13.000 - sollen der Stadtverwaltung unmittelbar vor der Ratssitzung übergeben werden.

Warum fordern die Einreicher, darunter der Schwimmclub Chemnitz, überhaupt eine weitere Schwimmhalle?

Aus zwei Gründen: Auch der vom Stadtrat als Ersatz für die jetzige Schwimmhalle Bernsdorf bereits beschlossene Neubau am Freibad Bernsdorf soll nur mit 25-Meter-Bahnen ausgestattet und damit - wie alle anderen vorhandenen Hallenbäder der Stadt - nicht für internationale Wettkämpfe geeignet sein. Außerdem gibt es damit weiterhin keine einzige Schwimmhalle im Norden und Westen von Chemnitz, aber vier Hallenbäder im Südosten.

Wie viel würde das Hallenbad am Eissportzentrum kosten?

Die Stadtverwaltung rechnet mit Investitionskosten von 18 bis 19 Millionen Euro, das wären etwa fünf Millionen Euro mehr als für die neue Schwimmhalle in Bernsdorf. Die Betriebskosten am Küchwald könnten günstiger werden als bei anderen Hallenbädern, weil für das Heizen Abwärme vom Eissportzentrum zur Verfügung steht.

Welche Signale gibt es aus den Stadtratsfraktionen?

CDU und FDP befürworten eine zusätzliche Schwimmhalle am Küchwald - allerdings mit 25-Meter-Bahnen - und fordern eine schnelle Entscheidung dafür. Die Mehrheitsfraktionen Linke, SPD und Grüne halten den Bau von zwei Hallenbädern gleichzeitig für unrealistisch. Eine wettkampftaugliche Schwimmhalle wollen alle fünf Fraktionen schaffen, indem die 50-Meter-Trainingshalle im Sportforum durch einen Anbau mit Zuschauertribüne erweitert und um ein 25-Meter-Becken ergänzt wird.

Was halten die Einreicher der Petition von dieser Lösung?

Thomas Ebell, Vizepräsident des Schwimmclubs, sind die Vorschläge zu unkonkret. Er fürchtet, dass während des Umbaus der Schwimmhalle im Sportforum eher noch überdachte Wasserfläche monatelang wegfällt. Dabei sei die Halle derzeit täglich von 7 bis 22 Uhr voll ausgelastet. "Das ist keine langfristige Lösung", sagt er. (mib/micm)