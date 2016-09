Pfusch-Lampen kommen wieder runter

Wegen eines Produktionsfehlers sind die Blechringe an den neuen Boulevard-Leuchten abgefallen. Dabei sind die Designerstücke alles andere als preiswert gewesen.

Von Mandy Fischer

erschienen am 14.09.2016



Brühl. Nur drei Tage haben sie gehalten, dann verloren die ersten Kugelleuchten auf dem Brühl schon wieder ihre Fassung. Erst hingen die Blechringe, die um die Lampen installiert sind, halb runter, dann sind die ersten auf den Einkaufsboulevard gefallen. Einer der Ringe hätte Toni Rotter fast auf den Kopf getroffen, als er auf dem Brühl/Ecke Untere Aktienstraße unterwegs war: "Plötzlich schepperte es neben mir und der Ring lag unten", schildert der Stadtrat der Piraten-Partei.

Für die Stadtbeleuchtung ist der Versorger Eins verantwortlich. Seit Monatsanfang lässt er sämtliche Lampen auf dem Brühl erneuern. 21von insgesamt 140 Kugellampen waren bereits getauscht, als Eins-Techniker den Baufehler feststellten. Eins reklamierte beim Hersteller. Ergebnis: Die gesamte Lieferung ging zurück, die Firma habe die Lampen umgearbeitet, heißt es von Eins auf Nachfrage. Am Montag kamen die frisch reparierten Teile wieder in Chemnitz an. Jetzt soll die Konstruktion zwischen Lampenschirm und Blechring besser halten, wurde dem Versorger zugesichert. Seit gestern werden alle bisher montierten Kugelleuchten wieder abgebaut und die neuen angeschraubt. Toni Rotter vermutet, dass bei den Pfusch-Lampen die schwarzen Blechringe "nur mit zwei Klecksen von einer Heißklebepistole und doppelseitigem Klebeband befestigt waren". Ins Detail ging Eins-Sprecher Christian Stelzmann nicht, spricht aber von einem Fabrikationsfehler. "Die Leuchtenabdeckungen wurden nicht richtig gefertigt und die Zusatzbauteile nicht richtig befestigt."

Wann der Lampentausch beendet ist, konnte Stelzmann noch nicht sagen. Die Arbeiten erfolgen in Koordination mit dem Tiefbauamt. Ein Lampenschirm - an jedem Mast hängen fünf Stück davon - kostet 650 Euro - die Montage ist in dem Preis schon inbegriffen. In der Summe zahlt Eins für die Brühl-Lampen 91.000 Euro.

Die neuen Kugelleuchten sehen den alten sehr ähnlich, sind aber mit stromsparender LED-Technik ausgestattet. Erste Kritik gibt es bereits am helleren Licht, das in die Zimmer der Anwohner scheint. Das wiederum liege auch daran, dass die neuen Masten mit vier Metern höher sind als die alten. Diese Änderung begründet Stelzmann mit der Verkehrsfreiheit. So könne die Durchfahrt gewährleistet werden. Große Teile des Brühls sind nicht mehr als Fußgängerzone ausgewiesen. Vielmehr ist Anliegerverkehr erlaubt.