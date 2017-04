Pläne für Müll-Kraftwerk stoßen auf Misstrauen

Die Stadtverwaltung versichert, die Anlage werde umweltverträglich sein. Anwohner sagen, sie glauben diese Aussage nicht.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 12.04.2017



Kleingärtner aus der Anlage Beutenberg flüchten schon jetzt an manchen Tagen - meist an Wochenenden - wegen übler Gerüche von der Deponie aus ihren Parzellen. "Wir befürchten, dass das mit der neuen Anlage noch schlimmer wird", sagte Vereinsvorsitzender Ingolf Müller auf einer Informationsveranstaltung zu den Plänen für den Bau eines Müll-Kraftwerks am Weißen Weg am Montagabend.

Laut den Vertretern der Stadtverwaltung und des Abfallwirtschaftsverbandes (AWV) Chemnitz, die in den Saal der Industrie- und Handelskammer eingeladen hatten, ist der Bau jedoch noch gar nicht sicher. Die Ausschreibung der Verwertung des in der Stadt und den früheren Landkreisen Mittweida, Freiberg und Mittlerer Erzgebirgskreis anfallenden Restmülls - etwa 70.000 Tonnen jährlich - ab dem Jahr 2020 lasse mehrere Varianten zu, erklärten Bürgermeister Miko Runkel und Umweltamtsleiter Thomas Scharbrodt. Bei den Losen 1 und 2 gehe es um die Verwertung für fünf beziehungsweise zehn Jahre an einem beliebigen Ort. Mit Los 3 werde der Bau eines Kraftwerks am Weißen Weg ausgeschrieben, in dem vorher sortierter und zu Pellets gepresster Restmüll 20 Jahre lang verbrannt werden soll, um Strom und Fernwärme zu erzeugen. "Nur wenn sich ein Bieter dafür findet und das Kraftwerk die wirtschaftlichste Variante ist, dann entsteht ein Kraftwerk", sagte AWV-Geschäftsführerin Sabine Weikert. Andernfalls werde die Verwertung in fünf oder zehn Jahren erneut ausgeschrieben.

Derzeit werden jährlich etwa 3500 Lastwagenladungen Pellets, die in einer Aufbereitungsanlage am Weißen Weg produziert werden, zum Verbrennen ins Kraftwerk Jänschwalde bei Cottbus gebracht. Das koste 20 Euro pro Tonne. Durch den Übergang des Jänschwalder Kraftwerkes von Vattenfall an die Lausitz Energie Kraftwerke AG (Leag) werde sich dieser Preis ab 2018 vervielfachen, kündigte Scharbrodt an. Die Verträge des AWV mit der Leag laufen 2020 aus. Bei der Entscheidung über die künftige Verwertung gehe es nicht nur um eine gesicherte Entsorgung, sondern auch um "mindestens stabile Gebühren" dafür, so Sabine Weikert. Umweltamtsleiter Scharbrodt versprach zudem "das volle Programm" an Umweltverträglichkeitsprüfungen inklusive Bürgerbeteiligung, wenn es zum Kraftwerksbau kommt.

Beim Publikum - überwiegend Nachbarn der Deponie aus Euba, Hilbersdorf und Niederwiesa - stießen die Aussagen der Stadt- und Verbandsvertreter auf tiefes Misstrauen. Zuhörer erinnerten an manipulierte Abgaswerte bei Autos, an Müllimporte und Quecksilber aus Müllverbrennungsanlagen. Privaten Betreibern gehe es um Profit, Emissionen des Kraftwerks seien unvermeidbar. Anwohner sorgten sich um den Zeisigwald und forderten die Suche alternativer Standorte.