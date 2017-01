Platz soll nach Pfarrer benannt werden

Auf diese Weise möchte die Arbeitsgemeinschaft Sonnenberg-Geschichte einen Nazi-Kritiker ehren. Doch die Diskussion beginnt erst.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 07.01.2017



Sonnenberg. Von der Bezeichnung Fürstenplatz hält die Arbeitsgemeinschaft (AG) Sonnenberg-Geschichte im Chemnitzer Geschichtsverein nicht viel. So hatten Landschaftarchitekten die Grünfläche an der Fürsten-/Ecke Zietenstraße genannt, als sie im Auftrag der Stadt deren Neugestaltung planten. Abgesehen vom DDR-"Fürsten" Erich Honecker, der hier 1986 anlässlich einer Wohnungsübergabe Hof hielt, habe dieser Teil des Sonnenbergs nie etwas Fürstliches an sich gehabt, sagt AG-Leiter Jürgen Eichhorn. Nicht einmal die Herkunft des Namens Fürstenstraße sei eindeutig belegt, die ehrenamtlichen Historiker vermuten eher, dass diese wegen ihrer kammartigen Lage eigentlich Firstenstraße heißen müsste.

Weil die durch Abriss von Plattenbauten entstandene und derzeit vor allem als Hundewiese genutzte Freifläche ihrer Meinung nach auf keinen Fall Fürstenplatz heißen soll, haben sich die AG-Mitglieder selbst Gedanken über einen Namen gemacht. Die Benennung nach einer angrenzenden Straße, wie etwa als "Pestalozziplatz", halten sie für einen neu entstehenden städtischen Platz für nicht angemessen.

Die Nähe zur nach dem katholischen Pfarrer und Antifaschisten Ludwig Kirsch benannten Straße und der Markuskirche auf dem Markusplatz brachte sie auf eine andere Idee: Rüdiger-Alberti-Platz. Der evangelische Pfarrer Alberti hatte im März 1935 in der Markuskirche eine Verkündigung der Bekennenden Kirche gegen das "Neuheidentum" der "rassisch-völkischen Weltanschauung" verlesen und war deswegen von April bis Juni 1935 zusammen mit 19 weiteren Pfarrern im Konzentrationslager Sachsenburg inhaftiert worden. Daran sollte eine Informationstafel in dem neuen Park erinnern, so die Sonnenberg-Historiker. Alberti, 1898 in Bärenstein geboren, wurde nach dem Krieg Leiter des Kirchlichen Erziehungsamtes in Leipzig und starb 1950 in der Messestadt.

Die Stadtverwaltung erklärte auf Anfrage, bisher sei noch keine Benennung des Platzes in Betracht gezogen worden, der dieses Jahr für 425.000 Euro parkartig gestaltet werden soll. Jetzt sei aber angedacht, während der Bauarbeiten einen passenden Namen auszuwählen, der dann auch auf einer Tafel erläutert werden soll. Dafür seien Vorschläge aus der Bürgerschaft willkommen. Den Vorschlag Rüdiger-Alberti-Platz wollte das Rathaus noch nicht kommentieren.

Laut Jürgen Eichhorn von der AG Sonnenberg-Geschichte sollen am 19. Januar im Lesecafé Kaffeesatz an der Zietenstraße Namensvorschläge diskutiert werden.