Platznot: Jeder fünfte Kindergarten überbelegt

In der Stadt sollen zehn neue Kitas gebaut werden. Doch die ersten öffnen frühestens 2018. Das hilft den Eltern, die jetzt einen Platz suchen, nicht. Sie bekommen eine Absage nach der anderen. Ein Beispiel.

Von Mandy Fischer

erschienen am 02.02.2017



Drei Tage nach der Geburt haben Antje und Denny Meinert* ihren Sohn in der "Pusteblume" angemeldet. Das war im Juli 2016 - im guten Glauben, dass er 14Monate später, im September dieses Jahres, einen Platz dort bekommt. Der Kindergarten auf dem Kaßberg wäre für die Altendorfer optimal - wegen des kurzen Weges, vor allem aber wegen der Öffnungszeiten. Die "Pusteblume" ist eine der wenigen Einrichtungen in der Stadt, die bis 18 Uhr öffnen. Für die Eltern - beide im Vollzeitjob- ein wesentliches Kriterium.

Um auf Nummer sicher zu gehen, pünktlich einen Kita-Platz zu erhalten, gaben die Meinerts drei Tage nach dem Gespräch in der "Pusteblume" Anmeldungen für zwei weitere Einrichtungen im städtischen Online-Kita-Portal ab. Beunruhigt von den Nachrichten, dass die Kita-Plätze in Chemnitz immer knapper werden, schoben sie schließlich Anfang Januar zwei weitere Anmeldungen hinterher. Für mehr als fünf Kitas darf ein Kind nicht registriert werden. Und auch zu voreilig dürfen Eltern nicht sein. Frühestmöglicher Zeitpunkt einer Anmeldung ist der Geburtstag, vorher wird sie gar nicht angenommen. Das hatte Antje Meinert in zwei Kindergärten erfahren, die sie besucht hatte, als sie noch schwanger war.

Seit Anfang des Jahres "sammeln" die jungen Eltern Absagen. Die erste schickte der Medienkindergarten in Altendorf, die zweite die Integrative Kindertagesstätte an der Michaelstraße, gefolgt von der "Pusteblume". In dieser Woche kam auch noch der Negativbescheid von der Kita "Sonnenhaus" am Harthweg. Dort hatte der Vater gebeten, dass sein Sohn auf der Warteliste bleibt. Das hat die Leiterin abgelehnt mit der Begründung, dass der Status "Absage" wichtig für die Planung der Stadt sei. Denn wenn auch noch die fünfte Kita den kleinen Altendorfer nicht betreuen kann, schalte sich das Jugendamt ein und suche einen freien Platz. Den wird es geben, hatte die Amtsleiterin kürzlich im "Freie Presse"-Interview gesagt, schließlich sei die Stadt gesetzlich verpflichtet. Ein Recht auf den Wunschkindergarten aber gebe es nicht.

Womöglich wird es ein Kindergarten am anderen Ende der Stadt? Das wäre ein Problem, sagt Denny Meinert. Vor allem dann, wenn die Einrichtung vor 18 Uhr schließt. Seine Arbeitszeiten lassen einen frühen Feierabend nicht zu. Die Mutter hat mit ihrem Arbeitgeber fest vereinbart, im September wieder Vollzeit einzusteigen. Somit sei auch sie auf längere Betreuungszeiten angewiesen. Die Großeltern könnten nicht einspringen. Das Grundproblem: "Die Mutter muss sich gegenüber dem Arbeitgeber und wegen des Elterngeldes vor der Geburt festlegen, wie lange sie zuhause bleibt. Sie weiß aber nicht, ab wann ihr Kinder betreut werden kann", so Meinert.

Die Erfahrungen decken sich mit der Statistik, die Sozialbürgermeister Philipp Rochold in dieser Woche auf Anfrage von Stadtrat Andreas Schmalfuß vorgelegt hat. Daraus geht hervor, dass nahezu jede fünfte Kita in Chemnitz überbelegt ist. Die Auslastung von 23 Einrichtungen wird mit mehr als 100 Prozent angegeben. Weitere 30 Kitas sind mit 100Prozent Kapazitätsauslastung geführt. Insgesamt gibt es in Chemnitz derzeit 106 Kindergärten mit mehr als 10.200 Plätzen. Laut Rochold liegt die Durchschnittsauslastung bei knapp 97 Prozent.

In kurzer Zeit wird sich die Lage offenbar nicht entspannen, auch wenn Jahresanfang zwei neue Kitas in Betrieb gingen, sie sind in der Statistik schon eingerechnet. Um den steigenden Bedarf, den die Stadt prognostiziert, zu decken, sollen zehn weitere Kindergärten gebaut werden, sowohl von freien Trägern als auch von der Stadt. Für die Hälfte haben bislang die Planungen begonnen. Die ersten eröffnen laut Rochold 2018.

Zu spät für die Meinerts. Sie leben derzeit nach dem Prinzip Hoffnung. Von der Kita Fantasia in Altendorf - der letzten, wo sie angemeldet waren - haben sie zumindest noch keine Absage. Der Vater ahnt allerdings nichts Gutes. Seit zwei Tagen versuchen die Eltern, bei Fantasia anzurufen. Dort sei jedoch dauerbesetzt. Und an welcher Stelle man auf der Warteliste steht, sei im Kitaportal nicht erkennbar, das der Vater als intransparent kritisiert.

*Name von der Redaktion geändert.