Platznot nach Babyboom - Erste neue Kita fertig

Mehr als 1000 zusätzliche Betreuungsplätze muss die Stadt in den nächsten Monaten schaffen. Neubauprojekte allein helfen da nicht weiter.

Von Mandy Fischer

erschienen am 30.12.2016



Herbst 2017, Ende 2017, Anfang 2018 - das sind die frühestmöglichen Fertigstellungstermine für neue Kindertagesstätten, die derzeit im gesamten Stadtgebiet in Planung sind. Insgesamt acht Einrichtungen werden in den nächsten Jahren zusätzlich geschaffen - bis auf eine Ausnahme allesamt Neubauten. Doch die Stadt ist im Zugzwang: Nach derzeitigem Stand werden bis 2018 mehr als 1000 zusätzliche Kindergarten- und Krippenplätze benötigt als derzeit zur Verfügung stehen, ein Großteil davon bereits früher. Schon jetzt gibt es in zahlreichen Einrichtungen Wartelisten. Hintergrund: Die Geburtenzahl ist gestiegen und junge Familien mit Kindern sind zugezogen. Hinzu kommen zu betreuende Mädchen und Jungen aus Flüchtlingsfamilien.

Weil Planung, Genehmigung und Bau neuer Gebäude im Regelfall länger dauern als die Sanierung bestehender, greift die Stadt jetzt auch auf Kita-Häuser zurück, die eigentlich schon ausgedient hatten. Bereits im März war mit der Kindertagesstätte "Fridolin" in Kappel ein alter Plattenbau wieder aktiviert worden. Er wurde vorher zeitweise als Übergangskita genutzt. Binnen eines halben Jahres hat die Kindervereinigung Chemnitz das Gebäude saniert und neu eingerichtet. Sie hatte vom Stadtrat den Zuschlag für die Betreibung erhalten.

Am Montag wird in Markersdorf eine weitere Kindertagesstätte in Betrieb gehen - ebenfalls in einem alten Plattenbau. Diese Einrichtung wird von der Stadt selbst betrieben. Das Gebäude an der Max-Müller-Straße wurde seit Juli für mehrere Hunderttausend Euro saniert und ist jetzt laut Verwaltung komplett barrierefrei. Ein Anbau wurde für einen Aufzug neu errichtet, mit dem alle Stockwerke erreicht werden können. Kellerfußboden, Fassade und Dach erhielten eine Wärmedämmung. Das Gebäudeäußere ist bunter geworden. Jetzt sind die Fenster in unterschiedlichen Farben eingerahmt. Die Brandschutztechnik ist modernisiert und die gesamte Haustechnik, einschließlich Leitungen, erneuert worden. Restarbeiten würden bis Ende Januar erledigt, informiert die Stadt auf Anfrage.

Die Einrichtung bietet bei voller Auslastung Platz für 30 Krippen- und 106 Kindergartenkinder. Davon sind neun Plätze für Kinder mit Behinderung vorgesehen. Die Kapazität werde aber nicht mit dem ersten Tag komplett ausgeschöpft. Derzeit seien rund 60 Mädchen und Jungen angemeldet. Ein Leiter und sechs Mitarbeiterinnen sind ab Montag in der Kita beschäftigt. Weiteres Personal werde schrittweise zum 1. Februar und 1.März und dann weiter nach Bedarf eingestellt.