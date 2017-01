Polizei ermittelt nach Drohungen

Sorge in Einkaufscenter nach zwei Vorfällen

erschienen am 03.01.2017



Nach der Bombendrohung gegen das Einkaufscenter Sachsen-Allee und der Androhung einer Straftat gegen die Ladenpassage Roter Turm vergangene Woche hat die Polizei noch keine heiße Spur zu den Tätern. Die Ermittlungen dauerten an, teilte eine Sprecherin gestern auf Anfrage mit. Offen blieb auch, ob von einem oder mehreren Tätern ausgegangen wird.

Die Sachsen-Allee war am Donnerstag nach Eingang der Drohung evakuiert worden; knapp 24 Stunden später mussten auch alle Kunden die Galerie Roter Turm verlassen. In beiden Einkaufszentren befanden sich zum Zeitpunkt der Räumung jeweils mehrere tausend Kunden und hunderte Mitarbeiter. Bei den anschließenden Durchsuchungen mit Spürhunden wurde nichts Gefährliches gefunden. Beide Center öffneten am folgenden Tag wieder normal.

Ein Zusammenhang zu der Bombendrohung gegen das MDR-Funkhaus in Halle am Sonntag werde im Rahmen der Ermittlungen zwar geprüft, sei aufgrund der großen Entfernung aber eher unwahrscheinlich, hieß es von der Polizei.

Das Management des Chemnitz-Centers arbeitet nach eigenen Angaben bereits seit November enger als zuvor mit der Polizei zusammen, "weil sich die Sicherheitslage verändert habe", sagte Manager Thomas Stoyke gestern. Die Drohungen gegen Sachsen-Allee und Galerie Roter Turm habe er mit großer Sorge zur Kenntnis genommen, so Stoyke. "Ich bin ehrlich: Man geht schon etwas verunsichert zur Arbeit." Er habe aber, ergänzte der Manager, "Vertrauen in die Polizei, dass sie den Täter schnappt". (lumm)