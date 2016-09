Polizei ermittelt wegen illegalen Zebrastreifens auf dem KaÃŸberg

Polizei ermittelt wegen illegalen Zebrastreifens auf dem Kaßberg

erschienen am 07.09.2016



Chemnitz. Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch einen Zebrastreifen auf dem Chemnitzer Kaßberg gemalt. Laut Polizei malten die Täter mit weißer Farbe auf die Fahrbahn an der Weststraße/Ecke Andréstraße. Zudem fand sich daneben noch ein Zeichen "Zone 30".

Zur Schadenshöhe ist noch nichts bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. (fp)