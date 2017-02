Polizei führt erneut Großkontrolle durch

erschienen am 02.02.2017



Seit dem Nachmittag bis gegen 20 Uhr hat die Polizei gestern erneut eine Großkontrolle in der Innenstadt durchgeführt. Beamte in Uniform und Zivil hielten dabei unter anderem Ausschau nach Drogenbesitzern.

Dabei wurden drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt und eine Anzeige wegen eines Ladendiebstahls aufgenommen. Darüber hinaus griffen die Beamten einen abgängigen sowie zur Fahndung ausgeschriebenen Jugendlichen auf und nahmen einen mit Haftbefehl gesuchten Mann fest.

Mit der neuerlichen Aktion setzt die Polizei offenbar eine Serie von Großrazzien fort, die im vergangenen Frühjahr und Sommer vor allem im und rund um den Stadthallenpark stattfanden. Auch dabei war nach Drogen gesucht worden. (dy/mib)